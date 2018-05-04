月眉土資場遭爆 水保做假的

2018年05月04日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市月眉路正在進行道路拓寬工程，但根據市府資料發現，今年至目前為止，光通報的道路坑洞就有44處，遭居民怒轟；另外月眉土資場3月底發生土石崩塌，一名股東質疑水保與防災設施都是「做假的」，市府對此表示，將加強監督力道，要求廠商進行道路維護，另土資場也增設好臨時防災設施。

基隆市議會3日前往考察，發現今年月眉路通報有坑洞的地點達44處，巡查通知改善6次。當地居民痛批，每天看到許多砂石車進出，但卻沒有實質維護，不見市府有絲毫作為。

工務處對此回應，月眉路自2005年由土資場廠商所認養，每年維護費用5、600萬元，市府將會加強監督的力道，要求廠商盡速進行道路維護。

此外，月眉土資場今年3月底被民眾舉報發生土石流，崩塌面積達900平方公尺，市府到場現勘後，已要求廠商增設臨時防災設施，不過在市議會考察現場中，一位黃姓股東則當場陳情爆料，直指土資場的水保措施與防災設施都是「做假的」，根本無法抵抗風雨。

都發處表示，經現勘後，水保技師判斷應為排水設施有脫管，造成土石鬆軟以致產生崩塌現象，不過崩塌地點均位於場區水土保持區域範圍內。負責的廠商宏邦機械開發有限公司則指出，確實有破壞到臨時滯洪沉砂池，已增設型鋼作為臨時整地的擋土設施加以穩固，經評估後應無安全之虞。

不過，議員洪森永則質疑，土資場的土石是黑色的，還滲出髒水，此處位在基隆河上游，擔心重金屬汙染的可能性；議員楊石城說，土資場還有被傾倒廢棄物，夾雜一些非營建用的垃圾，痛批市府沒做好空汙及水汙染的防範。

環保局長賴煥紘回應，嚴禁事業廢棄物及受汙染的土壤進入土資場，並定期巡查水質是否異常，警方也會協助攔查砂石車，一旦發現砂石車運送有夾雜非營建用的廢棄物即開罰6萬元。市長林右昌則說，此案檢調已在偵辦。

(中國時報)