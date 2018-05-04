畫家王海峰 贈字最美村姑

2018年05月04日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

退役空姐丁采綸雖是台北人，但因愛上「情人的眼淚」，不惜洗淨鉛華當村姑，3年前與男友南下滿州種有機雨來菇，還研發雨來菇創意料理，要讓少為人知的雨來菇被看見，而這股拚勁果真感動到國際名畫家王海峰，王3日特地到園區揮毫贈字，讓丁受寵若驚。

「若不是因為丁采綸，我真的不知道有雨來菇。」王海峰說，他與丁采綸有共同朋友，所以才會知道她在滿州種有機雨來菇，但都只是聽聞故事、不見其人，也不知道有情人眼淚之稱的雨來菇到底長怎樣，營養到底有多好，直到此趟恆春之旅，才讓他大開眼界。

王海峰在友人的安排下，繞道滿州鄉去拜訪他期待已久的雨來菇園，並在園內當場揮毫贈字給丁采綸，以表對她願意為有機農業獻身的認同。丁采綸見國際名畫家前來，又是逛園又是贈字，開心地直稱受寵若驚，她還說，她愛地球，所以堅持有機農作，很謝謝大師的鼓勵。

丁采綸指出，2年前她到滿州遊玩時，吃到雨來菇驚艷不已，那時才知它是高鈣蔬菜，回台北後一直念念不忘，而當下剛好要轉職，便與男友決定南下闢園種植，同時希望能將連朋友聽都沒聽過的雨來菇發揚光大。

1年後，她自費取得有機認證及營養成分分析，開始她的雨來菇事業，在透過乾貨及生鮮模式的經營下，在有機市場打出好口碑。

(中國時報)