迷你西瓜夯 農民喜品質好甜度佳

小西瓜正夯！看好時下小家庭型態居多，許多民眾擔心大西瓜吃不完，小西瓜適合小家庭、一個人獨享，抓住消費者的心理。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

想大啖西瓜又怕1大顆吃不消？抓住消費者心理，「迷你小瓜」正夯！台南區農改場場長王仕賢表示，全世界西瓜品種達2000多種，瓜果品種也隨著社會環境改變，種苗業者看好小瓜市場潛力，推出情人瓜、獨享瓜等一次可吃完、一手可掌握的品種，不用擔心浪費。

2018台灣瓜果暨雜糧嘉年華5日將在台南區農業改良場登場，今年以西瓜為主題，展示形形色色、大小不一的西瓜品種，其中，體型嬌小、平均1顆重約2至3公斤的小西瓜，在市場上越來越吃香，尤其，小家庭當道的社會型態，與其買大西瓜擔心放到壞掉，更多民眾寧願買剛剛好的小西瓜。

這幾年栽種品質不斷改良下，以往小西瓜口感不若大西瓜香甜，現在也無此慮，目前小西瓜雖以北部市場以及送禮為主。

果農表示，今年因雨水少，西瓜品質相當好，甜度也夠，以常見的大西瓜來說，目前批發價每公斤約17到18元，與往年差不多；近期天氣逐漸轉熱，西瓜也進入採收期，民眾可開始選購好吃的西瓜。

台南區農改場指出，今年氣候佳、雨水少，許多農作物、水果都盛產，西瓜也是，不過，拜天氣穩定所賜，西瓜品質好、甜度也高，農民趣稱，「今年的西瓜隨便買都好吃。」

台南區農改場指出, 目前大西瓜批發價每公斤約17到18元，與往年差不多。

(中國時報)

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