院檢4度互槓 男蟲遭重判22年

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中國時報
／彰化報導

引發彰化檢方與院方4度互槓的性侵案，彰化地院3日針對已起訴部分，依違反妨害性自主罪及《兒童及少年性剝削防制條例》，判31歲吳男應執行22年有期徒刑，全案可上訴。

今年2月2日聲請延長羈押庭上，蒞庭檢察官莊珂惠不滿法官陳彥志裁定交保，當庭嗆聲「法官是否腦袋不清楚」，陳彥志怒而下令欲將莊檢當庭逮捕；案件被告31歲吳姓送貨員，涉嫌透過網路結識未成年女網友，謊稱自己是經紀人，以要拍內衣廣告找模特兒、需要了解身材等名義，騙取裸照供自己欣賞，且上傳網路供人瀏覽。

吳男還誘拐未成年少女網友見面後性侵得逞，還丟給對方1000元企圖將犯行合理化成援交，檢警去年8月查扣吳男電腦後陸續清查被害人裸照近60人，檢察官莊珂惠去年12月與今年1月依違反妨害性自主罪及《兒少性剝削防制條例》2度起訴吳男，被害人合計多達22人。

莊檢在2月針對第3波偵辦中案情向彰化地院聲請延押時，爆發互槓事件，彰檢總計4度提起抗告，彰化地院仍以吳嫌無串證、逃亡之虞，裁定9萬元交保，檢方最後不再抗告。

3日彰化地院由院長蔡名曜擔任合議庭審判長，當庭宣判應執行刑度；地院發言人王義閔強調，本案宣判是針對檢方已起訴內容，犯罪事實並未包含之前院檢爭執的部分。

(中國時報)

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