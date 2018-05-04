騎YouBike受傷 明年起可理賠

2018年05月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市每天有6萬多人次騎乘YouBike，不過現階段騎乘受傷無法享保險理賠。除了今年6月起將加保「第三人責任險」，北市交通局表示，今年市府與微笑單車公司契約期滿，明年將要求新營運廠商加保「傷害險」，只要民眾實名登記個資，未來騎乘「小小黃」受傷就可獲理賠。

每天6萬多人次騎乘

YouBike目前僅投保產品責任險和公共意外責任險，只有因車輛設計瑕疵或管理不當在租賃場所受傷可獲理賠。不過騎乘者撞車導致他人受傷的「第三人責任險」，以及自行騎乘受傷的「傷害險」，均不在目前契約規範內，市府無法強制要求業者納保。

市議員戴錫欽3日在議會質詢指出，近3年每年平均有1300人發生自行車事故，共造成14人死亡，儘管北市府規畫今年6月起加保「第三人責任險」，但騎乘者發生事故的傷害險，卻仍無下文，到底明年有沒有納入新約？

對此，交通局長陳學台表示，市府與微笑單車公司合約將在12月29日到期，新約招標時會明確規範，除了第三人責任險，也須同時加保傷害險，保費由業者負擔，可納入營運成本計算。

交通局運管科長王湮筑說，傷害險牽涉到個資問題，原本產險公會建議由乘客自行納保，不過市府評估後仍認為應直接納入YouBike新約規範，因此明年1月1日起，新的營運廠商須為乘客投保，每年第三責任險加上傷害險，預估要負擔1385萬保費。

有登記才享有保障

她強調，投保傷害險需騎乘者姓名、生日、身分證字號、電話和地址等，營運廠商需處理實名制問題，較簡單的方式是，建立使用者資料庫，想保傷害險的民眾可自行加填個資，有登記才享有保障，由於保費不需民眾負擔，相信大家會有意願主動完成。

(中國時報)