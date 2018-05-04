媽媽用生命喚醒 受刑人悔悟

台北女子看守所的收容人在3日的懇親會中緊抱小孩，關愛之情溢於言表。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

母親節即將到來，以收容女受刑人為主的台北女子看守所，3日上午舉辦母親節面對面懇親活動，讓女收容人得以面對面擁抱子女及親人，所方也布置2棵祈願樹，讓收容人把內心的話語掛在樹上，感念慈母親恩及家人的支持。

台北女子看守所為了迎接即將到來的母親節，3日上午舉辦收容人「母親節面對面懇親」活動，讓收容人能與家人面對面互相傾訴，感念慈母親恩並感謝家人的支持。

沒資格墮落 會照顧爸爸

女所在現場布置了2棵祈願樹，掛滿收容人及家屬的心聲，如祈求身體健康、早日服刑期滿的話語。最特別的是，有名受刑人在服刑期間母親病逝、父親因身體不佳無法前來懇親的女受刑人，在卡片上寫下「請您放心，因為您已用生命喚醒迷失的我，從失去您的那一天開始，我就告訴自己，我已沒有資格墮落下去，請您安心的走，我會好好照顧爸爸…」令人動容。

為了迎接懇親面會活動，收容人也在會場展示了「母親節卡片設計比賽」的作品，有的收容人利用紙雕、紙黏土等材料，堆砌出幼時母親的三輪車；也有收容人利用木棒、筷子打造出溫馨的家。

所內至親相擁 不想鬆手

有些收容人看到久違的至親，忍不住紅了眼眶，緊緊抱住久久不願鬆手；有的收容人則是帶著家人觀賞自己辛苦製作的手工卡片，分享生活點滴。

女所長游玉梅表示，母親對於子女的慈愛與關愛，猶如流水般細密而綿長，永無止盡，希望透過難得的面對面懇親活動，讓收容人表達對母親、對子女的謝意與體貼。

(中國時報)

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