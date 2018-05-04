馬偕打錯疫苗 稱追蹤後無虞

2018年05月04日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹馬偕醫院驚傳打錯新生兒疫苗案，將B肝打成巴斯德5合1疫苗，引發家長恐慌，院方解釋是因疫苗外觀雷同才出錯，4名新生兒經健康評估無礙，院方當下已啟動院內病安通報，將負起最大責任及誠意解決。

4新生兒家長 嚇壞

另為響應健保署推動「雁行計畫」，新竹馬偕號召7家地區醫院、140間基層診所、1間居家護理所，組成社區醫療照護團隊，促進院所間雙向轉診合作，同時貫徹分級醫療，配合健保電子轉診平台及雲端資訊，轉診迅速又便利，可平衡各區醫療資源，健保署長李伯璋說，「醫療資訊不中斷，病患更有保障！」

新竹馬偕醫院被媒體踢爆，於2月間將新生兒B型肝炎疫苗誤打成巴斯德5合1疫苗，後者要到出生4個月後才能施打，事後涉嫌隱匿未向上級主管機關通報，最後清查有4名新生兒被打錯疫苗。

衛生局說明，已與新竹馬偕取得聯繫，要求提供事發相關資料，若經確認違反相關法規，將依規處辦。市府另要求馬偕對此案成立專責小組專案小組，定時對新生兒家庭進行關懷並向衛生局回報。

新竹馬偕醫院3日發聲明表示，院方在事發後立即進行院內病安通報，並啟動根本原因分析（RCA）流程，分析小組從2月起到4月間，針對所有相關人員、主管進行約談和訪視，做出具體報告在病安公開會議公布，並提出改善方案。

承諾負責 持續觀察

新竹馬偕解釋，2月6日藥局依處方傳送4支B肝疫苗至嬰兒室，因藥品外觀相似，擺放位置也很接近5合1疫苗，當班護理師一時未察，即為4名新生兒施打。

院方發現疫苗注射錯誤後，經評估5合1疫苗屬於不活化（死菌）疫苗，即不會傳染疾病，屬於常規施打疫苗，安全性也高，4位新生兒相關健康評估也未產生不良反應。

院方針對疫苗注射問題，已與新生兒家長們進行溝通，會負起最大責任與誠意，提供必要的醫療追蹤觀察，爾後也同步強化藥局覆核機制、護理人員為孩童注射時需進行條碼及影像辨識等改善措施。

(中國時報)