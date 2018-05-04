遊戲場危機 439座僅1座合格

2018年05月04日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府委託調查縣內的兒童遊戲場，439座竟只有1座合格，不合格率高達97.8％，縣議員直指太離譜了，數據讓人捏冷汗，兒童在遊戲中竟處處暗藏危險。彰化縣長魏明谷表示，會督促3年內改善，目前遊戲場都是罐頭式，正在評估、尋覓設置2座大型、夢幻遊戲場的地點。

議員要求縣府嚴格把關

彰化縣議會總質詢，議員張瀚天指出，去年縣府委託調查439座兒童遊戲場，不合格比例高得嚇人，不只公園、觀光景點，連幼兒園、國小的遊具都不安全，教家長怎麼安心？遊具不合格，沒出事就好，一旦發生意外，代誌就大條！不要讓孩子的歡樂天堂悲了，縣府要做好把關。

社會處長黃淑娟指出，衛生福利部公布《兒童遊戲場設施安全管理規範》去年1月上路， 社會處為讓設有遊戲場的業者和政府主管部門了解設施是否符合國家標準、怎麼改善，特別編列經費，委託專業學術單位進行調查，目的就是要知道缺失在哪裡？

社會處副處長王蘭心說，唯一合格是社會處在田尾身障中心的遊具，其餘問題最多在遊具間的安全距離不足，像是溜滑梯滑下的空間，要預留183公分；螺絲帽等凸出物不合格比例也很高。

企業將贈2大型遊憩設施

但目前最大難題是，調查出缺失後，卻沒相對應的罰則，縣府主管部門只能輔導改善，值得透過立法提高管理的法源位階。

魏明谷表示，縣府會努力督促改善，目前多數的兒童遊戲場多是罐頭式，沃旭能源答應未來要捐贈2座大型丹麥式兒童遊憩設施給彰化縣，正在評估設點。

(中國時報)