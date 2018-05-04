楊鎮文棄民調 林聖爵出線

2018年05月04日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣黨部原訂25日辦理斗六市長初選全民調喊停！有意爭取提名的前市長楊鎮文3日到縣黨部表達對全民調方式有異議，臨時決定不參加。縣議員林聖爵確定獲國民黨提名出戰斗六市長選舉。

據轉述，楊鎮文離去前，國民黨雲林縣黨部主委林文進請他全力支持林聖爵，楊只是笑一笑。

不做政黨對比民調

縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文上月至國民黨雲林縣黨部登記參選斗六市長，競選意志都堅定，雙方同意以全民調決勝負，願各繳交作業費100萬元，剩餘經費捐縣黨部。

縣黨部4月30日舉行第1次斗六市長提名民調協調會，5月1日第2次會議，折衷兩人期望的民調日期於5月25日辦理，兩家民調公司將進行1068份樣本調查，此次民調只楊、林互比民調，不做政黨對比民調。

3日是全民調登記日，林聖爵在多位市代表與里長陪同下繳交100萬元作業費，他表示，民主過程接受選民考驗是必然趨勢，有人競爭是好事，剩餘的經費借花獻佛，送一點溫暖給黨部，也可帶動士氣。

僅一人登記民調喊停

楊鎮文半小時後持紙袋抵達，他雖表示「有備而來」，但他向主委林文進提出異議，主張應該加入政黨對比民調，否則沒意義，日前會議他的代理人疏忽了。

林文進表示，連續2次協調會楊都未提出異議，民調辦法已經做成決議。

楊鎮文認為，若不做政黨對比民調，他沒有意願參與，林文進表示「遺憾」與「尊重」。楊鎮文最後未完成登記。

林文進表示，一人登記、一人未登記，提名林聖爵參選斗六市長確定，將報准中央核備。

(中國時報)