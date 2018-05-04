看牡丹社事件 感動觀光客

牡丹鄉公所圖書館館長王美連（左）與長老古英勇（右），向學員進行戶外解說。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

藍色東港溪協會去年與牡丹鄉公所合作培育11名「牡丹社事件導覽解說員」，不僅創造就業機會、讓青年有意願返鄉，還讓無法參加的人一直希望還有機會能參與，因此今年協會以「高士佛舊社至恆春古城之文化路徑發展史推廣計畫」再出發並擴大辦理，為不少人圓夢。

藍色東港溪協會指出，去年與公所的合作成效頗佳，課程結束後都還有人在詢問，反映熱烈的程度真的超乎想像，所以今年積極向文化部文化資產局申請補助，盼能將活動擴大辦理，從單一培育解說員擴及到有講座、有活動體驗等，讓非原民也能重視到牡丹社事件的重要性。

申請補助擴大辦理

因此「高士佛舊社至恆春古城之文化路徑發展史推廣計畫」就在眾所期待下成行，協會不僅持續導入專業課程、陪伴部落族人進行部落口述歷史採集與研究，同時還配合教育推廣活動，讓更多民眾認識牡丹社事件的多元觀點，以及牡丹社事件所造成的影響。

協會為該計畫舉辦的導覽、講座及體驗活動等，在近期陸續進行中，當中有位講師說，他見過1位從台中來的男生聽得津津有味，一度以為他是有備而來，沒想到他竟說「我是來衝浪的，但沒想到這堂順便聽的課收穫這麼多」，他為此感動不已。

遊客聽得津津有味

協會強調，牡丹社事件是國際大事，盼透過計畫的推廣，讓國人更能認識台灣的過去與未來。

(中國時報)

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