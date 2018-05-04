寄養爸媽 用愛陪女娃捱過毒害

2018年05月04日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市小女娃「小金魚」出身坎坷，從小遭吸毒父母棄養，母親染毒害她早在襁褓中就出現戒斷症狀，不時全身抽蓄、癲癇，令人看了心疼，幸好寄養家庭王祥民與邱芳玲夫妻合力扛下重擔，陪女娃跨過毒害，更給她1個溫暖的家園。

市府社會處統計，截至今年3月底止，新竹市共有27名安置於寄養家庭的孩子，其中年紀最小的才1歲，最大的也不過11歲，7人的監護權掛在市長林智堅名下，寄養家庭被視為虐童的避風港，亟需有愛心及資源的市民加入獻愛行列。

2016年出生的小女娃「小金魚」今年還未滿2歲，已會走會跳並開始牙牙學語，臉上一對大眼睛，模樣十分討喜，但鮮少有人知道，她一出生就遊走鬼門關，遭深陷毒癮的親生父母遺棄。

社會處表示，小金魚父母皆為毒品人口，父親入獄服刑，母親棄養後還狠心迴避社工聯繫，遭停止親權及監護權，但更可怕的是，受孕期間持續吸毒，導致女兒甫出生，血液就含有高濃度毒品，引發癲癇、顫抖等戒斷情形。

王祥民與邱芳玲夫妻透過市府寄養家庭媒合機制，將襁褓中的小金魚帶進正常家庭，陪她走過艱難的戒斷之路，從易哭、難入睡的身心靈不適，如今已改頭換面成為可愛、活潑的陽光小女娃。

社會處表示，新竹縣、市寄養家庭目前共有52戶，適合照顧的對象視孩子年齡及行為特質而有區別，不時也會有家庭因個人健康或照顧長輩、晚輩等因素而停止服務，很需要有熱忱的家庭積極加入。

(中國時報)