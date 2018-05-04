活水湖長泳 1500人將競技

活水湖長度足、水質佳，是鐵人三項舉辦比賽的最佳場地。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

中華民國成人游泳協會首度移師台東，6日將舉辦第1屆活水湖長泳嘉年華活動，將有包括前總統馬英九在內共1500名選手參加，也為台東帶來大批觀光人潮。協會總會長曾麗卿表示，活水湖水質乾淨、安全，是最佳的長泳場地。

活水湖除了舉辦許多鐵人三項賽事外，也首度舉辦長泳嘉年華活動，選手從右側階梯下水後，環湖一圈由左側階梯上岸，全長約2300公尺，多數參加的都是外縣市民眾，專程到台東體驗活水湖的長泳滋味。

活動執行長林坤池表示，活水湖是湧泉湖，水質清澈、還有魚共游，是最適合辦長泳的場地，這次1500名選手加上眷屬共有3500人，共包了50台遊覽車、還申請台鐵開專列，讓為數眾多、熱愛游泳的民眾可以親近活水湖，選手須配帶魚雷浮標才能下水。

台東縣長黃健庭表示，台東是鐵人的故鄉，成人游泳協會成立35年，首度到活水湖舉辦活動，台東當然非常歡迎，也希望選手運動完多在台東走走，體驗台東之美。

曾麗卿說，為尋覓長泳的場地到各縣市尋訪，台東民眾立刻推薦活水湖，讓她立即前往場地現勘，發現來回長度超過2000公尺，符合長泳的標準，立即敲定首屆的活水湖長泳嘉年華，這次報名時間較短促，但也獲得熱烈迴響，預計明年規模會更龐大。

(中國時報)

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