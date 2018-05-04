詐團勾結山口組 騙日女1584萬

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中國時報
／台中報導

台中地檢署查獲起訴首宗台日合作跨國分工詐騙集團，朱男與日本「山口組」等黑幫合作，在中市設詐騙機房，招募日籍人士來台擔任機手，又找台灣人赴日任取款車手，以「假檢警真詐財」手法向日人詐財。檢方連繫日籍被害女子來台申告，朱男以新台幣300萬元達成民事和解，檢方依詐欺等罪起訴朱男7人。

台灣詐騙集團跨境詐騙案件足跡遍及全球華語地區，台中地檢查獲首宗台、日合組詐騙集團，為首的40歲朱男與日本黑幫「山口組」阿勇及「住吉會」成員福田合作出資，於2017年8月間在中市高級住宅大樓設詐騙機房。

福田及阿勇招募5、6名日籍人士來台擔任機手；朱男再招募林姓及劉男前往日本擔任取款的車手。詐騙集團以網路電話訊息發給日本民眾，佯稱信用卡費未繳，再偽裝銀行客服人員、日本警察及檢察官詐稱涉金融犯罪，要求帳戶提款轉交，由車手在日本出面取款。

1名日籍女子在去年8月間接獲詐騙電話，2次共交付詐騙集團日幣5830萬元（約新台幣1584萬元）。詐騙集團第3次要求再交付2000萬元，她向警方求證得知受騙，日本警方逮捕車手林男及劉男。朱男等將機房遷移他處，轉向大陸民眾詐騙。

台中地檢署循線去年12月間到機房搜索，拘提朱男及簡男等7人，依詐欺及組織犯罪防制條例等罪起訴，並具體求處7人在執行前，各強制工作3年。

(中國時報)

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