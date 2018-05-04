台南派出所整併 王爺功成身退

2018年05月04日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

從日據時期開始守護台南六甲山區居民治安的「王爺派出所」，因應警力整併，去年8月與大丘所合署辦公，閒置8個月的王爺所3日更進一步宣告正式裁撤，功成身退；麻豆警分局主管和王爺所末代服勤的3名員警，3日重返王爺所拍下「畢業照」，分局長楊青垂親自取下王爺所銜牌，象徵走入歷史。

早年派出所扮演土地公、守護地方治安的角色，隨著社會型態轉變，警力整併已成為趨勢，警力不必非得侷限在派出所內，台南市警局轄下有16個分局、147個分駐（派出）所，其中，有22個分駐（派出）所實施合署辦公。

王爺派出所土地屬私人所有，好幾代以前的地主無償借給派出所，確切時期已經不可考，近年，地主後代也有不同聲音，希望將土地要回來。

當地耆老回憶，早年未修築174線市道前，王爺所就位在交通要道上，隨著道路修築，王爺派出所角色不再吃重，加上山區人口外流、老化嚴重，王爺派出所長年處於「3人所」，3名員警人單力薄，勤務負擔重。

麻豆警分局從去年8月14日起整併王爺派出所與大丘派出所警力，將原本分屬2單位的6名員警一起在大丘所執勤，原本民眾擔心的治安問題不存在，反而大幅提升山區見警率，更在今年1月查獲「許久不曾見到」的通緝犯1名。

麻豆警分局長楊青垂表示，警力整併是當今趨勢，警員出門巡邏所發揮的功能，絕對比死守派出所更能發揮實質效益，他也不忘溫情喊話，請王爺地區居民放心，即使王爺所裁撤，大丘所仍有足夠警力實施巡邏，守護六甲山區民眾。

(中國時報)