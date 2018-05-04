小針美容豐胸 20年後病變

2018年05月04日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

年近60歲的詹小姐20年前追求高挺雙峰，選用當時流行又便宜的小針美容注入石蠟、液態矽膠。抬頭挺胸多年後，胸部出現硬塊，求診後竟演變成乳癌，又從雲端跌入谷底，還成了「少奶奶」！事實上，這類小針美容豐胸潮的受害者不少，在許多醫界臨床上已陸續發生。

詹小姐發現乳房異狀時，接受乳房攝影和超音波後，被診斷為性質不明的肉芽腫。但近期左側乳房有腫塊，不但摸起來硬且不斷擴大，轉至阮綜合醫院乳房外科求診，切片檢查確定是乳癌。

收治的黃奕達醫師指出，臨床上這類患者並不少見，她們是小針美容豐胸潮的受害者。60年代小針美容盛行時，大家對液態矽膠都不了解，只因它價格不貴，效果持久免開刀，曾掀起風潮。

但往往十多年後，施打的液態矽膠材質擴散到乳房中，甚至擴散全身，有的還會流竄到下鎖骨、頸部、肚子上腹壁都是成珍珠顆粒狀的矽膠變形物，有些甚至逾上千顆，遍及皮下組織、脂肪、肌肉層，就算花3、4小時手術都無法清除乾淨，甚至切除雙峰，變形的矽膠仍留在體內刺激神經造成的疼痛仍無法完全改善。

黃奕達表示，由於這類小針美容材質容易形成屏障效果，以致不論是超音波或是乳房攝影，都無法看到深層部位，他建議，曾做過乳房重建的女性都要養成定期自我檢查習慣，更不要忘記定期做乳房攝影和超音波檢查。

(中國時報)