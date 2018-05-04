石門肉粽節 來咬金戒指

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中國時報
／新北報導

母親節來石門呷粽！新北市府與石門區公所12日將在富基漁港舉辦「107年石門粽、農特漁產、牽罟觀光推廣」活動，推出千顆石門粽免費嘗、媽媽「粽頭彩」咬金戒指，消費滿百還有摸彩抽家電好康，13日更有結合牽罟體驗的一日遊活動，即日開放報名，要讓民眾有吃、有拿，還有得玩。

民政局3日舉行記者會，邀請石門在地高齡93歲肉粽達人林蜂阿嬤帶領眾人親手包肉粽，只見阿嬤三兩下一顆完美的三角立體粽就完成，其他人則手忙腳亂，學了好久才成功。

市府也邀請初來台3個月櫻花妹小百合製作日本粽，來場異國粽交流，看到完成的成品，小百合直呼「斯溝意」（日語好棒），現場另外展示越南粽、緬甸粽等多國肉粽，展現台灣肉粽多元性。

民政局副局長范姜坤火表示，活動12日將由郭家肉粽特製的「百斤海鮮石門粽」揭開活動序幕，還有精采藝文表演，現場還會發送100顆肉粽，其中1顆藏有金戒子，母親節禮物直接幫您準備好。

石門區公所更加碼1000顆小石門粽免費大放送，還有「快手包肉粽」以及「吊肉粽」趣味競賽，直接讓民眾免費把肉粽帶回家，只要消費滿百，即可獲得摸彩券，40吋液晶電視、家電、海鮮禮盒多項好禮等民眾來搶。

石門公所13日推出的「上山下海牽罟一日遊」，結合石門在地特色景點以及體驗傳統捕魚技藝牽罟，輕鬆自在深度小旅行，每人只要799元，詳洽https://goo.gl/ddUiYU。

(中國時報)

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