喘吁吁吃草藥 男脖子腫才知罹癌

亞大醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜指出，余姓農民腫瘤占據半個肺部，導致他常有喘吁吁之感。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

長期務農且對草藥知識有涉獵的余姓男子，只要不舒服就自行煎草藥服食，約半年前他感覺常常喘吁吁，也同樣服食草藥汁治療，不料情況未改善且頸部持續腫大，就醫檢查發現罹患「小細胞肺癌」，且癌細胞已占據半個肺部，幸經光子刀治療後症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜指出，「小細胞肺癌」通常發生在肺部中央附近的支氣管部位，其占肺癌罹病比例10至15％，余男經檢查後，發現癌細胞不但占據半個肺部、還阻塞左上肺支氣管，使得他左肺塌陷且喪失換氣功能，才會喘吁吁。

鍾娜娜表示，余男自認對草藥知識有了解，身體出現狀況後仍堅信自己採藥治病，等到脖子腫起來，才在家人要求下就醫，經評估此類情況不適合開刀治療，建議他先接受化療緩改善症狀，之後改採標靶光子刀放射治療，約接受放療5周後病情明顯改善。

鍾娜娜說，早期放射線治療因難以集中在病灶上，導致患者治療時可能傷到周邊組織，新式「光子刀」治療肺癌可精準鎖定腫瘤位置，讓腫瘤縮小、甚至消失，同時藉由呼吸導航系統監測患者呼吸情況，余男因腫瘤壓迫而坍塌的肺部也在治療後重新擴張。

鍾娜娜強調，患者結束療程後仍需定期追蹤並避免接觸石棉、放射性礦石等物質，平常則需攝取大量蔬果，可避免復發。

(中國時報)

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