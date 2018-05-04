法官重判詐欺犯 檢警直呼有Guts

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中國時報
／屏東報導

屏東地檢署日前偵辦以綽號「得哥」為首的詐欺集團，首腦謝振得長期在大陸境內籌組團隊，並跨海收買車手頭協助提領贓款及轉帳，經偵結起訴後，法官認為，台灣長期遭國際冠以詐騙王國惡名，顯見詐騙犯罪過於猖獗，此次共有53人遭騙、金額高達2000萬元，審酌後依一罪一罰概念、重判謝嫌12年。

罕見的重判讓檢警為之振奮，直呼法官「很有Guts」，為何有如此反應，根據法務部統計，從2011年至2016年底，全台共有4萬9千多人次因涉及詐欺案遭起訴，但最後遭判刑5年以上僅8人，比例微乎其微，警方坦言，這是詐欺犯罪無法根絕的原因之一。

檢警發現，「得哥」集團以隨機撥打電話方式，佯稱樂透中獎，要求對方需先交付領牌費，匯款後又聲稱必須購買電腦卡；或以投資外國博奕球類能獲得可觀利潤等話術，頻頻要求民眾匯款。據了解，台北一名賴姓男子陸續匯出多筆款項，光一個人就損失超過900萬元。

屏東地院承審法官怒斥謝嫌，不以正當方式獲取財物，反而籌組詐騙集團，不僅助長詐騙歪風，剝奪被害人畢生積蓄，更使得台灣被國際冠上詐騙王國惡名而蒙塵，真的非常惡劣，經統計共有53人受騙、合計損害金額達2000萬元，且贓款至今下落不明。

法官不僅依一罪一罰概念論處科刑，更判決沒收不法所得2000萬元，全案仍可上訴，但已創下屏院近年詐欺案件重判首例。警方希望重懲警惕能有效遏止詐騙歪風。

(中國時報)

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