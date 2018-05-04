家裡空氣好不好 嘉市派員實測

2018年05月04日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

《室內空氣品質管理法》上路至今，公共場所空氣防治漸上軌道，今年嘉市環保局決定「從戶外走入室內」，首度推出居家室內空氣品質健檢，開放100個名額供民眾申請，再派員到府實測，市長涂醒哲指此計畫是全台首創，連他也躍躍欲試，鼓勵民眾把握機會，與市府一起守護好空氣。

鑑於居家室內空氣品質並不在《室內空氣品質管理法》規範內，嘉市環保局今年編列300萬預算，率各縣市之先，推出具規模性的居家空氣品質健檢服務，100個名額將以嘉市建物「所有人」或「現住者」為主，新成屋或3年內裝潢修繕，3個月內新購置家具，或家中有孕婦、3歲以下，65歲以上敏感族群等家戶為優先健檢對象。

涂醒哲說，專門人員會帶著健檢偵測器到府，一次可驗出二氧化碳、甲醛、懸浮微粒等7種物質的數據，過程簡單又快速，能即時讓民眾了解家中空氣狀況，同時環保局人員也會提供空調濾網清洗、適時通風、使用綠建材標章產品等建議，以減低居家常見潛在汙染源對健康的影響，此措施更與他上任至今，大力推動空氣品質維護改善工作的想法不謀而合。

環保局長張志誠說，因民眾待在家中的時間約占一天的三分之一，但家戶並非空品法的管制範圍，市府率先推出空氣健檢，創新作法讓民眾對自身所處的室內空氣狀況有所了解，至於接受度如何，還有待觀察。

(中國時報)