家裡空氣好不好 嘉市派員實測

嘉義市政府首度推出「居家室內空氣品質健檢」活動，透過儀器就能即時獲得空氣品質數值，連市長涂醒哲（左）都說要報名檢測。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

《室內空氣品質管理法》上路至今，公共場所空氣防治漸上軌道，今年嘉市環保局決定「從戶外走入室內」，首度推出居家室內空氣品質健檢，開放100個名額供民眾申請，再派員到府實測，市長涂醒哲指此計畫是全台首創，連他也躍躍欲試，鼓勵民眾把握機會，與市府一起守護好空氣。

鑑於居家室內空氣品質並不在《室內空氣品質管理法》規範內，嘉市環保局今年編列300萬預算，率各縣市之先，推出具規模性的居家空氣品質健檢服務，100個名額將以嘉市建物「所有人」或「現住者」為主，新成屋或3年內裝潢修繕，3個月內新購置家具，或家中有孕婦、3歲以下，65歲以上敏感族群等家戶為優先健檢對象。

涂醒哲說，專門人員會帶著健檢偵測器到府，一次可驗出二氧化碳、甲醛、懸浮微粒等7種物質的數據，過程簡單又快速，能即時讓民眾了解家中空氣狀況，同時環保局人員也會提供空調濾網清洗、適時通風、使用綠建材標章產品等建議，以減低居家常見潛在汙染源對健康的影響，此措施更與他上任至今，大力推動空氣品質維護改善工作的想法不謀而合。

環保局長張志誠說，因民眾待在家中的時間約占一天的三分之一，但家戶並非空品法的管制範圍，市府率先推出空氣健檢，創新作法讓民眾對自身所處的室內空氣狀況有所了解，至於接受度如何，還有待觀察。

(中國時報)

地方掃描－男改造槍枝被逮 自誇… 華山邀幼兒賀節 獨居嬤樂翻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。