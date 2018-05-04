誆投資騙200人 互助會吸金上億

2018年05月04日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高巿警刑大破獲「安利、富麗互助聯誼會」涉以「改良式合會」招攬會員，宣稱月繳7800元，每期就有2200元高利率，今年初有7人報案被騙3335萬元，警方循線逮捕柯姓女主嫌等10人，初步清查約200人受害，吸金約上億元。

巿刑大偵四隊調查，聯誼會負責人55歲柯女是4年前「真善美互助聯誼會」吸金案幹部，去年才與其他要角因違反銀行法被判11年至2年6月不等徒刑纏訟中，但早在2014年8月被檢警查獲後，不到2個月就以同樣手法另起爐灶。

柯女找來呂姓女子、趙姓女子等人擔任會首、處長轉而成立「安利聯誼互助會」，向原來會員聲稱只要招到1.3倍會數就可重新入會拿回會錢，不少被騙過的民眾為想彌補損失，再找親友加入，形同另類的「抓交替」。

警方發現，該互助會是假投資、真吸金，以類似老鼠會透過宣傳文宣、舉辦餐會、招待旅遊及拉下線等分工方式，誆稱每月7800元，每期可取回2200元，年利率達264％，但前年1月因無法支付高額利率，又改以「富麗互助聯誼會」繼續吸金。

檢警4月30日在高雄、屏東等12處發動搜索，查獲涉案柯女、呂女、趙女等8女2男，幾乎就是「真善美互助聯誼會」原班人馬，起獲現金17萬元及帳冊、會員名冊等，柯女因詐欺、違反銀行法聲押獲准，其餘以10至3萬元交保。

(中國時報)