2018年05月04日 04:10 中國時報 沈呂巡

多明尼加與我斷交，外交部聲明以「中華民國外交部鄭重聲明」開頭，全篇卻多以「中國」指稱大陸，而以台灣自稱，如「中國…再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加共和國片面斷絕與台灣長達77年之外交關係」、「台灣與多明尼加共和國自1941年建交以來」，渾然不顧77年前台灣仍是日本殖民地，絕不可能與多國建交的歷史事實。即使不用中華民國以代台灣，為什麼不用「我國」？

而聲明中最直白的語句是「外交部正告中國當局」，也渾然不顧我現在的邦交國中，還有教廷、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、海地、巴拉圭等多個近70年來都不間斷承認中華民國的友邦，他們法理上或簡寫的「中國當局」仍應是指台北政府。而根據我們的一中憲法及對大陸政權的不承認，「正告中國當局」的對象豈不是自己？

去年巴拿馬與我斷交時，外交部聲明的用語就不一樣，仍多自稱我國或中華民國，而以「北京當局」稱大陸，否則要說「台灣」與巴拿馬邦交已逾一世紀（清末建交），豈不是歷史笑話？相形之下，這次總統府的聲明還顯得較正規而謹慎，雖也參雜使用中國及台灣，但未有歷史錯誤，仍用了3次中華民國，4次北京或北京當局。

也許有人以為邦交都斷了，還這麼在乎聲明中的稱謂幹什麼？這是因為中國大陸對台打壓的關鍵就在對我定性，一旦認定你是連中華民國招牌都不要的台獨實行者，或「一中一台」的追求者，其打壓必加劇加速。而我們每次都表示不在壓力威脅下低頭，但似乎也沒見什麼有效因應之策，現在再以聲明突出意識形態，恐更無補於大局。

扁政府執政8年，兩岸互挖邦交國，我們進3丟9，雖然進的是3小國，丟的是9個中大國，但也讓對岸不敢小看我們。現在大家應該更了解「外交休兵」的正確。但兩岸關係既已到此地步，九二共識不願接受，也找不出替代品，外交休兵也不再可能，打壓也已擴及非邦交國，那我們是不是也如當年爭取一兩個小國過來，以顯示我之不屈，但這又會引起什麼樣的連鎖反應呢？

同是一批像湯繼仁大使一樣的優秀外交官，為什麼在馬政府領導下就可正常地維持邦交，現在我們卻有19個時時擔心邦交生變的大使，這些問題只靠我們對美國會外交就能解決嗎？據《華盛頓郵報》報導，日前美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪台，川普以事先不知而大怒。則黃那篇把我們譽為「美國在整個印太地區滿分夥伴」的演講，有多少是可信可行的呢？

每到外交危機之時，政府必呼籲朝野同心，一致對外。可是政府除了一味靠美之外，不知有什麼因應方策以號召人心？有關對美，像黃之瀚這種官員來訪、即使是AEI、傳統基金會等智庫人士來台，都不見安排跟在野黨智庫座談。這跟以前藍色執政時，美方重要人士來台幾必安排拜會民進黨是不一樣的。

我們現在需要朝野溝通的爭議，包括年改、勞權、拔管、能源、黨產、去中、促轉等等已經太多，但外交及兩岸情勢急矣危矣，可以一直這樣拖下去嗎？

（作者為前任駐美代表）

(中國時報)