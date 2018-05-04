你知道戰爭的殘酷嗎？

2018年05月04日 04:10 中國時報 林谷芳

二次大戰已過70年，國府遷台也將近70載，也就是說，除少數「八二三炮戰」時在金門服役的人，以及更為少數曾參加50年代初期反攻戰役如「突襲東山島」的職業軍人外，基本上，70歲以下的台灣人都沒有戰爭經驗。也就如此，在目前兩岸關係緊張時，看著電視上名嘴乃至「專家」興致勃勃地在談著台海戰爭武器之比較，以及民調上竟有相當比例的人認為大陸不致武力攻台，且美國還會協防台灣時，就不免讓人為台灣未來可能付出的代價捏一把冷汗。

戰爭是什麼？它哪裡是冷冰冰的軍力比較，或死傷人數統計！史帝芬‧史匹柏拍《搶救雷恩大兵》，片頭一開始的場景，就血腥地拍出軍士剎那間斷手斷腳、哀號崩潰的畫面，徹底寫實的血肉橫飛讓你如置身現場，果然，片子一出，就有許多人以它過於血腥，缺少藝術處理，但面對這種批評，史蒂芬‧史匹柏只如實地回答：「真實的戰爭就是如此！所有的後加處理，只會讓觀眾更不了解戰爭。」

的確，即使是許多誇大血腥場面的拍攝，當事者其實也不了解戰爭，在「暴力美學」手法的處理下，戰爭變成了視覺刺激，卻讓你更加忽視了伴著那視覺刺激的，是錐人刺骨的徹身之痛，是一切再無可能的絕望。

正如此，戰爭哪裡是可以輕率而談的，在這裡，生命面對的是最極致的痛苦與絕望，許多的道德、法律、人性都在此解體。也正如此，軍人永遠是社會的特殊階層，為什麼說「軍人以服從為天職」，就因沒有徹底的服從，就無法有嚴格的訓練，也就沒能擔起那意志極致的考驗，真上戰場，你何止會潰不成軍，甚至為保自家生命還會同類相殘。

就這樣，我這1950年出生的人，對於上一輩總懷有根柢的謙卑，因為他們的戰爭經驗是我無法真正了解的，而放到那個極致處境自己究竟會如何，也永遠是個人生命觀照上不能略過的一角。在此，許多老一輩外省朋友的經歷尤其深深撼動著我。

高中時一個河南籍的同學，母親在來台的前幾年，總從睡夢中驚醒大哭，而這哭，不只是拋棄爹娘家鄉的痛，這哭，還更因那逃難的苦，那深深烙印在心頭、時時處在驚懼中的經歷。

也就這樣，我乃很珍惜自己一次瀕臨戰爭的經驗：

70年代初我在金門服役，任職金東師機動營的搜索排長，當時兩岸已是「單打雙不打」的默契，許多軍事行為都在這默契下依規進行，可有一日，對岸兩艘炮艇竟在無預警下闖過了小海峽中線。金門於是全島進入一級戰備，作為機動營的搜索排，也馬上實彈上膛地在坑道待命，只要一聲令下，就須直奔海岸線開戰。

猶記當時坑道中，排中的弟兄也就只兩種狀況：少數的幾人臉孔脹紅，像喝了酒般，有要去廝殺的緊張及亢奮，不停地說話，不停地走動。另外的多數人，就坐在坑道床沿上，臉色蒼白、喃喃自語、精神恍惚。總之，真臨戰爭，包含我這強作鎮靜的排長，沒有一個是真能「正常」的。

而就在這緊張得讓人喘不過氣的時候，那兩艘炮艇卻突然轉向駛回，解除戰備的命令跟著下來，在一陣不可置信的歡呼後，幾乎所有人都癱在床鋪上，虛弱地回過魂來。

有這經驗，即便見過大風大浪，我自己也從不說不怕戰爭，即便曾面臨死生，我也知道戰爭的死生並不同，它何止輕如鴻毛，更常讓你虛無到找不出一個可以坦然面對的理由。

說面對，平時，你盡可夸夸而談，只因為你並不知道真正的戰爭為何物，而在整個台灣基本上都不真知戰爭時，先不說民調可能的誘引，就說有70%的人會為台灣而戰，該慶幸，還是悲哀？

戰爭，不是電動遊戲；為台灣而戰，不是在網路上按個讚；你只有這一生，不可能重來；台灣這麼小，只要輸一次就全盤盡墨。兩岸的未來原就可以有戰爭之外的選擇，它不是鐵板一塊的零和遊戲，關鍵在執政者做了什麼。而當政客輕言乃至興奮地談戰爭時，你總得問下：你真認識戰爭嗎？（作者為台北書院山長）

(中國時報)