不要讓台大重返「台北帝大」

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃光國

充滿爭議性的吳茂昆出任教育部長不到1周，立即施出鐵腕「拔管」，台大師生因此呼籲發起「新五四運動」。此時跟我國有77年邦誼的多明尼加宣布與我斷交，但是「內鬥內行、外鬥外行」的蔡政府依舊不為所動，仍堅持既定的「拔管」路線。

有人認為，蔡政府的專斷不亞於當年的北洋政府。其實蔡政府的蠻橫比北洋政府有過之而無不及。五四運動發生之初，北大校長蔡元培原本不贊成學生運動，而提倡「好人政治」。北洋政府教育總長彭允彝下令警察逮捕財政總長羅文幹時，蔡元培發表文章指出，「《易經》說：小人知進不知退。我國近年來有許多糾紛的事情，都是由不知退的小人釀成的。而且退的舉動並不是只有消極的免些糾紛，間接的還有積極的勢力。」

當時他以辭職表示對教育總長的不滿，學生運動風起雲湧，內閣因此倒台，羅文幹被釋放，北洋政府始終不敢接受他的辭呈。

傅斯年是當年學生運動的領袖。他們針對當時北洋政府中的親日派，高呼「內除國賊，外抗強權」，又火燒趙家樓，把一場五四運動搞得風風火火。抗戰勝利後，民國36年2月他又發表文章「這樣的宋子文非走開不可！」痛批當時號稱「四大家族」的孔祥熙和宋子文，結果也是宋子文下台。

國民政府遷台後，現在被民進黨批為「威權代表」的蔣介石，仍然任命傅斯年為台大校長。如今民進黨政府找不到任何理由，卻要否決台大校長遴委會的決定。兩相比較，到底誰比較蠻橫？誰比較「威權」？

日據時代，台北帝大是日本軍國主義者最重要的「南進基地」之一。台灣人民只能念醫科和農科，文科和法政雖然設有研究所，但作為殖民地的二等公民，台灣人民不准報考，根本沒有任何話語權。

蔡政府上台後，台大校園內的親綠師生不斷推出各種活動，「緬懷」日據時期「台北帝大」的種種措施，更張貼海報，辱罵不願妥協的師生是支那賤種、賤畜。種種「綠色恐怖」的倒行逆施，難道不是要把台大校園改造成殖民地的「台北帝大」嗎？

今天台大師生發起「新五四運動」，我們必須從一個宏觀的歷史和文化脈絡來看當前的「拔管」事件，才能看清楚整個事件的來龍去脈，才能看出台灣未來的歷史走向，才能做一個不被「政客」牽著鼻子走的人！（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)