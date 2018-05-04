2018年05月04日 04:10 中國時報 江才健

台大大學自主聯盟5月4日將在校園舉行有限度靜坐與罷課，抗議教育部不依法遵循台大新遴選校長的結果，是以政治力摧毀「大學自主」學術文化價值，破壞民主法制精神。近4個月來，卡管事件引起社會議論，其中許多論及對台大有深遠影響，台大在校門右邊建有陵墓「傅園」追念傅斯年校長。傅斯年是當年「五四運動」的學生領袖，因此台大此次抗議「拔管」的行動，也提出了「新五四運動」的訴求。

99年前以「外抗強權，內除國賊」為訴求的「五四運動」，導火線雖是山東半島歸屬，源頭卻是更長久的帝國主義侵凌歷史。一次大戰中國雖有勞工與無番號戰士參與，得勝後非但不能爭回國家完整主權，反在美國與日本利益交換，北洋政府權力貪欲下，再次喪權辱國，當時的兩句口號，「中國的土地可以被侵略不可以被斷送，中國的人民可以被殺戮不可以被欺辱」，52年後台灣爆發保衛釣魚台運動，也寫在台大校園大樓掛下的白幅之上。

「五四」提出的「民主與科學」，一直成為近代中國歷史瞻望的共業，以之救亡，冀望啟蒙。「五四運動」的傳統，如以民主而論，對台大確是影響深遠，從傅斯年在校長任內對「四六事件」軍隊進校園逮捕師生的強硬抗議，到後來戒嚴威權時代，台大在民主自由思想及學術獨立抗爭的無役不與，亦是一脈相承。如今社會夸夸其談的說法，每以民主自由為台灣價值，發生如此事件，自然令許多人瞠然無語。

「五四運動」的「救亡、啟蒙」，背後是民族追求振興，思想欣羨現代，這其中隱含的矛盾是許多人討論過的。如以民主而論，冷戰因共產集團失勢結束，原以為民主體制將成歷史主流，未料近時發展，民主制衡美意的結果是權力爭奪，所謂政策辯詰，多成民粹溫床，原來樂觀自信的西方世界，雖依舊對世界指手畫腳，也不免民主的反思懷疑，英國著名雜誌《經濟學人》，都不得不以他們常好批評的中國大陸新權威體制的成功治績，引為民主失能之對比。走過威權體制的台灣，許多人原欣然嚮往民主新時代的來臨，未料竟是民粹當道，黨同伐異，治能失效，貪腐成風，二十世紀以降的民主病態，無一不有。

「五四運動」另外高舉的「科學」，在我人社會標榜的多就是「理性與進步」，近時社會朗朗上口的所謂「理盲」，亦常以是否「科學」為其依歸，意謂天地宇宙只有「科學」之「理」。其實「科學」之成為我人文化標竿，是十九世紀以降失敗挫折後的結果，也造就對於所謂「科學理性」的過甚嚮往。其實近世西方之所以能殖民四方，其力實來自「科學」之「堅船利炮」，並不是高懸「理性」而近悅遠來。

近時成為世界矚目的朝鮮半島大和解，主角的南北韓，其實都是近世殖民主義與冷戰受害者，但是他們表現出的民族尊嚴贏得了世界稱許，對比中東一些國家，在所謂「民主之春」的美麗口號下，卻是族群鬥爭、生靈塗炭的悲劇。

管中閔以一個非台大校友，曾跟隨台大基層職員母親在校園嬉戲的孩子，能當上台大的校長；回想當年那個來自山東的傅斯年，在風雨飄搖中為台大憚精竭志，結果死在省議會的民主殿堂，終究沒能等到一筆稿費，可以用來做一條度過隆冬的棉褲。這都是台灣這個近代「民族爭鬥」與「冷戰對峙」歷史餘緒十分難得的資產，也應該是未來的「新五四運動」的一個歷史契機。

（作者為科學文化工作者）

(中國時報)