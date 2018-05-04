2018年05月04日 04:10 中國時報 黃丙喜

多明尼加和大陸建交，和我斷交，讓台灣民眾的心裡五味雜陳。大陸自3月以來一路升高文攻武嚇，加上美國之前通過《台灣旅行法》，其間蔡政府不時釋出台獨傾向的訊息，本月還有「台美國防產業論壇」，6月之前美方可能再通過「台灣安全法」，蔡政府對兩岸關係的政策步調不應操之過急，偏離了主流民意，可能會帶給國家不可測的風險。

國內社會主張「維持現狀」、但被大陸定義為「獨台」的大部分民眾，才是決定兩岸和平進程的關鍵力量。「獨台」是在兩岸統獨認定中被貼的一個標纖，其廣泛的定義是指主張或有條件贊成兩岸應走向終極統一，但目前或在可預見的未來，對大陸的一黨專政統治沒有信心也不放心的人。這些人也因為上述憲政體制仍然存在著不同的客觀事實，而傾向於兩岸關係應在現階段維持「一中各表」的狀態。

為何主張維持現狀是影響今後兩岸和平統一進程的關鍵力量？主要是擁有這種信仰和主張的人普遍存在當今的泛藍族群，即或在台獨陣營，某些有相當自由民主素養的人也表示，如果有朝一日大陸實施自由民主政治，他們並不反對兩岸走向和平統一。

就兩岸關係而言，陸委會和國台辦只能說是「小二角」，真正能產生決策性影響的是雙方政權結構不同的「大二角」。美國主流的國際關係和政治學者普遍也持此一觀點。「和平統一，一國兩制」是大陸對兩岸關係發展的基調。一國兩制的主因在於，中共在大陸一黨專政的法制地位，在可預見的將來很難改變，而對於實施總統民選的台灣，要接受不經直接民選即可執政的制度幾乎不可能。海基會首任祕書長陳長文提出的「一國良制」比較符合台灣絕大多數的民意，原因在此。

大陸對於台灣人民的統獨立場，基本上分為台獨、獨台、急統和緩統4個族群。獨台和部分的台獨將是今後影響兩岸和平統一進程的關鍵。理由是，激進的台獨和急統雖然聲音很大，但並非主流民意，分別只占約10%。大陸經常忽視的是，獨台產生的主因是對被大陸集權式的政府統治不放心和不安心；而有相當的人主張台獨，也是因為沒有辦法接受中共一黨專政的憲政體制。

中共總書記習近平延任，一時之間舒緩了大陸武統台灣的時程壓力，但更為集權的態勢卻加深了台灣民眾對一國兩制的不安全感。最近一波波捲起的中美軍事和貿易對峙，加上大陸進一步封鎖台灣國際空間及軍機艦巡航台海的作為，不可避免地激起更多台灣民眾的反感和憂心。

兩岸關係的死角不能變成死結，放大時間、空間限制，和放寬策略的縱深是必要思維。傳統築長城的方法已不適合於當今地球村的演變。兩岸的領導階層先得有「放下」的雅量和智慧，和平統一才有可能水到渠成。

（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)