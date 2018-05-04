民調示警 民進黨不能躺著選

2018年05月04日 04:10 中國時報 主筆室

國民黨的積弱不振，讓民進黨產生兩個政治判斷，第一，盡洪荒之力對國民黨堅壁清野，只要把國民黨剿滅，民進黨就能長期執政；第二，國民黨陳腐愚頓，選民對國民黨失望至極，就算不投民進黨也不會支持國民黨。這兩個政治判斷讓民進黨愈來愈肆無忌憚，濫權跋扈。但這兩個判斷正確嗎？不妨看看最近幾個地方選舉民調的趨勢。

在新北市部分，旺旺中時及《聯合報》日前不約而同公布新北市長選舉民調，依據旺中的調查，侯友宜以50.6%的支持度大勝蘇貞昌的27.1%；《聯合報》的調查蘇貞昌也落後侯友宜近20%。以蘇貞昌在新北的基礎、過去的戰力，竟然出現「吳秉叡化」，照樣慘輸侯友宜，這樣的現象並不尋常，再加以一般預期政黨提名候選人在被提名後，民調會出現「提名紅利」因而衝高，這次卻未出現在蘇貞昌身上，應是民進黨選情的重大警訊。

在台北市的部分，當民進黨還在掙扎要不要推派人選角逐台北市長時，國民黨黨內初選已結束，不意外由丁守中出線。長期以來，丁守中都被視為是一個缺乏魅力、戰鬥力不足的老派政治人物，然而丁守中一通過初選，藍營民調顯示和柯文哲打成近五五波，還不待民進黨加入戰局分食柯P的選票，丁守中已打成平手，若民進黨真的推派人選，台北市不是不可能拱手讓給國民黨。

若加上台中市盧秀燕的民調也逼近林佳龍，看來國民黨光復台中也非全無可能。2018的年底選戰，國民黨雖平庸愚頓，看不出任何新氣象，選情卻不無翻轉的可能，為何？

答案是，民進黨顯然低估了台灣人民捍衛民主法治的決心。台灣人民也許厭倦、看不起國民黨，但更不能容許台灣好不容易建立起來的民主法治，毀於民進黨之手。

對台灣人民來說，年底選戰，已被視為一場「民主法治保衛戰」，這樣的社會氛圍，蔡英文切莫輕忽。

民主有諺，「兩顆爛蘋果中，選一個較不爛的」。從總體政治而言，這也是台灣政治不斷敗壞，人民無奈痛苦的根源。台灣長期被兩個不思長進的爛蘋果政黨壟斷政治資源。然而，這也讓民進黨產生了一個政治推論，「那麼？如果籃子裡只剩下民進黨這唯一的一顆爛蘋果呢？」這樣子，民進黨再怎麼爛，選民也拿民進黨沒輒，不是嗎？

在這樣的政治邏輯下，蔡英文上台之後，其選擇的並不是休養生息、不是藍綠和解、不是兩岸和平、不是建設台灣。而是傾其一切力量，打擊政治上的異己，想用《不當黨產處理條例》斷國民黨糧草、想以《促進轉型正義條例》在歷史上把國民黨徹底汙名化、打著年金改革去懲罰不投民進黨的族群並行職別分化。凡此種種，處處看見民進黨「非我族類，殛之誅之」的狠勁。而其中尤以「拔管」大戲是最為蠻橫，其踐踏民主法治的惡行惡狀，幾乎到了讓人難以想像的地步。

民進黨真的低估了台灣人民對民主與法治的堅定信念。民進黨赤裸裸地踐踏民主、毀壞法治，不啻是公然向全台灣人民自白，民進黨口中的「民主」，只是奪權工具，不是為了實踐民主。這樣的民進黨已同於公然向民主法治宣戰，任何有民主法治素養的人都難以接受，難怪深綠的柯文哲都忍不住以台大教授身分痛批拔管：「此舉嚴重侵犯大學自主，不知道是哪個白癡決定的？」

人民已嚴肅地意識到，當民進黨踐踏民主法治到「不甩清議，不懼神明」的地步，若仍能在2018勝選，甚至2020繼續執政，則台灣的民主法治危矣。這也是為什麼國民黨無主席、無理念、無戰力至今，藍營選民對國民黨的失望與不耐煩與日俱增，國民黨候選人仍能和民進黨打成平手的原因。不是台灣人民支持國民黨，而是民進黨的張狂，讓台灣人民被迫「兩爛相權取其輕」。

奉勸蔡英文和民進黨趕緊懸崖勒馬，不要把台灣人民當成可以任意玩弄的泥偶，以為可以一手遮天，妄圖建立綠色新威權。即使國民黨真的不爭氣，民氣所歸，一定會出現類似法國總統馬克洪這類青年俊傑來引領風騷。

(中國時報)