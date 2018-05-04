用愛發電狂想曲

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中國時報
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民進黨立委林靜儀日前在質詢環保署署長李應元時建議，以後晚上10點之後就限電，不但可以節約用電，還可以努力「增產報國」，解決少子化問題。李應元竟然笑著回答：「我完全贊成」。

林靜儀跟李應元一搭一唱，真是嚇壞大家。有勞工團體酸回，在民進黨的《勞基法》修惡之後，很多勞工晚上10點恐怕都在加班，還沒有回到家；還有人說，之前民進黨廢核遊行時有人說，非核不怕沒電，因為可以用愛發電，當時還搞不清楚愛如何發電，聽了林靜儀的建議才明白，原來不是用愛發電，而是別用電。

林靜儀的建議引發爭議，李應元緩頰指出，她只是用一種幽默的說法提醒大家節約能源，言下之意是請大家不用太認真。但林靜儀強調，她可是真心建議，第四台晚上不要再放電影，因為看重播的電影根本是浪費能源。

所以李應元錯了！林靜儀不是幽默、不是開玩笑，她是很認真地在為民進黨解決缺電問題。眼看夏日將至，缺電的陰影逐漸籠罩，民進黨除了重啟核二、火力全開，還鴨霸通過深澳燃煤電廠。可惜就算賴揆搬出乾淨的煤、超超臨界機組，都無法應付缺電危機，於是林靜儀借箸代籌，想出了晚上10點全台大限電的辦法。

看來民進黨真的是沒招了，東想西想就是找不出電，只好叫大家「關燈發電」。問題是晚上10點以後是用電的離峰時間，民眾不看第4台、提早上床睡覺，能省多少電？再說，民眾就是愛看重播的電影，不行嗎，關立委什麼事？

為了扛住2025非核家園這個神主牌，民進黨已經六神無主，什麼荒唐的想法都有；預料未來像這種只能徒增笑料、無益電力的點子，只會更多。

(中國時報)

民調示警 民進黨不能躺著選 台灣陷入提前攤牌困境

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