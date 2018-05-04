台灣陷入提前攤牌困境

2018年05月04日 04:10 中國時報 王銘義

川普派遣的「史上最豪華貿易談判代表團」正在北京談判，中美經貿、軍事、外交持續開展全方位戰略較量，台美關係也呈現微妙變化。在美中台關係急遽牽動之際，北京更對台展開反獨軍事威嚇、新一波外交封鎖行動。

有評論稱，中美貿易戰形成的外部威脅，或可能成為中國倒逼改革的驅動力，甚或為新一輪深化改革提供催化劑。同樣地，美國愈將「台灣牌」作為輔助美中較量的側翼棋子，只會讓北京借勢強化戰機繞島巡航的意志與決心。

外界對大陸對台政策的最新策略作為，曾比喻「軟的更軟，硬的更硬」。事態發展確實如此。大陸近期操作對台事務、涉台外交與涉台軍演，確已呈現系統性的策略變化與本質性的思維調整，主要體現在幾項具體作為上：

涉台事務內政化：自惠台31條施行以來，各省市相繼推出具體措施，如台商獲表彰為「勞動模範」、「三八紅旗手」、台胞獲頒「青年五四獎章」，共軍還發行《人民空軍繞飛祖國寶島》紀念封。涉台事務逐步納入內政化規範。

繞島巡航常態化：北京對台軍事威嚇持續增強，從海峽西岸的實彈火炮軍演、航母編隊繞島演訓，及軍機繞島巡航常態化，首要用意應在威嚇台灣內部急遽升高的台獨聲浪，深層目的則是在對美台持續增強軍事交流示警。

外交圍堵孤立化：從巴拿馬到多明尼加，北京對台外交圍堵的力道逐步增強，台灣在南太平洋與拉丁美洲殘存的幾處外交陣地，只要蔡政府升高台獨聲浪，北京的外交割喉戰就不會鬆手，教廷更是北京主攻的陣地。北京極有可能運用這波反獨形勢，趁機全面清理台灣的外交空間。

馬英九執政時期，兩岸最高領導人得以舉行「馬習會」，關鍵就在雙方都接受體現一中原則的九二共識，儘管對一中內涵各有不同理解，但雙方都願在戰略模糊的政治基礎上，外交休兵，開展對話，維繫和平發展局面。

客觀地說，馬政府時期接受體現一中原則的九二共識，並不代表對國家主權地位的讓步，也不代表大陸就能實質改變台灣現行的憲政體制，但卻能維繫兩岸良性互動，並為台灣在兩岸政治談判進程爭取有利的戰略縱深。

在國共和談或兩岸兩會協商期間，基於統戰考量，北京曾反覆澄清「兩岸關係不是中央對地方的關係」，但在獨派聲勢高漲，中美頻頻較量下，原有講究兩岸平等協商的相關倡議已不復見，取而代之的是武統的輿論氛圍。

武統並非大陸當前解決台灣問題的優先考慮方案，但伴隨獨派強勢執政，大陸輿情浮現的武統聲浪，對和平發展無疑是悲劇意象。無論單邊屈服式的武統，或單向吸納式的和統，都將比協商式的和平統一要付出更大代價。

台灣當前面臨的嚴峻形勢是，兩岸現狀正在被悄悄地改變：美國的一中政策已成為川普自我定義的政策；蔡英文的維持現狀說已被「台獨工作者」任意戳破；解放軍藉由反獨形勢，堂而皇之地繞島巡航。蔡政府執政兩年以來的最大「成就」，應是讓武統變成焦點話題。

多明尼加總統說：「我們不可能始終不與世界第二大經濟體建立外交關係。」這種背棄誠信的外交辭令，聞之刺耳，但這是國際現實。蔡政府的問題是，既召來共軍壓境，引爆斷交潮，卻無力應對台灣陷於被提前攤牌的困境。

(中國時報)