民進黨還是得禮讓柯P

2018年05月04日 04:10 中國時報 鈕則勳

丁守中圓了代表國民黨出征台北市的夢，國民黨釋出民調指丁和柯文哲的差距極小，甚至有小贏；對此，柯P僅說「今天先上工」，似乎藉低調回應冷處理國民黨的攻勢。無獨有偶，民進黨選對會成員也於日前與柯P會面。在許多選對會成員均力挺黨提自家人選下，是否繼續禮讓柯P或有變數。即便如此，禮讓柯P仍是民進黨不得不的選項。

以小英的個人利益來說，禮讓柯最符合其連任利益。畢竟提名或徵召太強的人選，讓柯因而落選，他必選總統；若柯P只險勝，他一怒下也不會幫小英輔選。若是提名的民進黨人選實力中上，勢必某程度瓜分柯的票源，形成三強鼎立，國民黨若因而勝選，更不符合小英利益。倘人選太弱，柯P更會不屑這種操作，畢竟這種情況下，他不用靠民進黨也能當選，更不會投桃報李。故維持現狀、繼續禮讓柯，應該是小英的理性考量。

但問題是姚文智很衝，民進黨基層反柯強烈，甚至選對會多人也認為黨應自提人選，況且柯對於小英要求的「台灣價值」冷處理，都讓民進黨嚥不下這口氣，所以，自提人選未必全不可能，但自提人選和小英的最大利益要如何取得平衡，確實棘手。

民進黨真要自提人選，徵召便比初選可能。畢竟初選，聲勢不斷看漲的姚文智可能擊敗呂秀蓮勝出，而以姚的爆發力，黨真提名，他勢必會猛攻柯，拉回基本盤，這時只要丁穩扎穩打，不被邊緣化，柯、姚相爭的結果就是丁當選，但這違反民進黨的最大利益，因此初選的可能性不高。

若不初選，只有徵召一途，已宣布參選的呂秀蓮未必全無機會，畢竟她在黨內輩分高，加上新北也徵召大老蘇貞昌，但重點是呂離開政壇已久，能量銳減，確實不足與柯抗衡。但自提人選既可呼應支持者不滿的情緒，又不會對柯形成大威脅，柯或許不屑此舉，但民進黨可藉此與他有日後合作的可能。但以呂的性格，要說服她作「犧牲打」與「蔡柯合作」的墊腳石，只怕很難。

民進黨選對會成員與黨內高層應知只要提名北市長參選人便對政權維繫有極大的風險，故近日不斷對柯嗆聲，便是虛張聲勢的策略，希望黨在和柯談判時能夠增加籌碼。但問題是，在現今「拔管」負面效應持續的當下，民進黨談判籌碼持續流失，而柯也深知民進黨對其需要的程度遠大於他需要民進黨，要柯就範幾乎不可能。

所以不論怎麼算，在民進黨選項銳減的情況下，禮讓柯仍是不得不然；倘民進黨最後仍自提人選，只有一種推論，就是深綠獨派結合賴清德系統，硬是要破小英的算盤。果真如此，2020年大選光是民進黨內，就有好戲看了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)