夜間限電無解能源問題

2018年05月04日 04:10 中國時報 葉宗洸

日前民進黨立委林靜儀在立法院質詢環保署長李應元時，提出晚上10點開始限電的點子，李應元當場表示同意此一提議，令人傻眼。林認為實施夜間限電可同時解決能源與少子化的問題。先不問此舉是否有助於少子化的問題，但可確定的是，夜間限電並無法真正解決尖峰時間供電不足的難題，且勢必對民眾的日常生活造成莫大的衝擊。李應元的答覆更是一絕，若真心同意夜間限電可解決能源問題，那環保署是否該檢討一下強行通過深澳電廠環差評估的必要性？

今夏供電預期將與過去幾年一樣緊迫，而具備救火隊功用的核二廠2號機申請再次重啟的案子，至今仍在原能會接受審查，經歷前次啟動不久隨即跳機的意外事件後，管制機關更形保守，是否短期內再次核發啟動許可仍有變數。面對來勢洶洶的缺電危機，政府可用的資源極度有限，於是在逼不得已的情況下，硬著頭皮執行限電措施。行政院不久前拍板工業用電大戶今夏的節電措施，針對契約容量1000瓩以上的用電大戶祭出強制節電條款，企業若無法配合達成一定目標，將被額外加收一筆懲罰性費用。

當然，用電大戶的限電不足以解決缺電問題，所以這幾年常見的求電偏方一個也不會少，費用高昂的「需量競價」、傷害精密設備甚鉅的「降壓降頻」、拖垮發電設施的「短時超載運轉」、試運轉機組提前併聯供電、老舊機組延役等全部必須到位。值得留意的是，5月2日天氣異常酷熱，備轉容量率來到4.6%的「供電警戒」橘燈，這是在現有3座核電廠內6部燃燒輕油的緊急發電機加入併聯供電下才達成的。

去年815大停電的殷鑑不遠，當時若非備轉容量率過低，也不致發生崩潰式的大規模跳電。眼看今年的供電狀況將因通霄與大林機組除役後而更惡化，蔡政府束手無策，最終只能先從用電大戶開刀，拿出不節電就開罰的棒子，逼迫企業就範。

沒有一個頭腦清楚的政府會在供電備案不足的情況下先自斷手腳的，寧可放著年發電量近100億度的核一廠兩部機組不用，也要強行限電。蔡總統上任前規畫了炫目的願景，強調2025年的再生能源供電占比將達20%，而2018年的發電量目標值甚至高達187億度，其中還包括54億度太陽光電，蔡政府此時是不是該出面道歉並承認過高的目標做不到了？

夜間限電是個玩笑，解決不了能源問題，面對今夏的供電危機，再生能源與求電偏方都不可靠，政府必須有更積極且務實的作為，不要只丟一句「再苦10年，共體時艱」這種不負責任的話！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)