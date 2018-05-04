2018年05月04日 04:10 中國時報 邱祖胤

金石堂城中店即將熄燈，重慶南路的書店一家一家地關，網友一片惋惜，文青一陣哀嚎，彷彿老天爺判了紙本書死刑還不甘心，硬是要出版永世不得超生。 我也曾是重慶南路走9遍的一員，那時沒有蓋高尚的誠品書店，也沒有美美的蔦屋書店，整條重慶南路就彷彿是一家大書店，逛完一家再逛下一家，走到兩腿發酸。那時逛重慶南路不是什麼浪漫的事，人是否因此變得有書卷氣，亦不得而知，但彼時美好的回憶，卻令人感到充實飽滿。

有人辯駁：「誰說台灣人不愛看書？圖書館每天一早就有人大排長龍搶位置。」也有人說：「書店裡多的是看書的人，但他們只看不買。」原來台灣人愛看書，只是不想花錢，難怪書市不振，出版不興。台灣的書店，不管大店、小店，獨立、聯鎖，都是被你們（包括我）這些看免錢的人看倒了。

一家書店的未來，值得各界深思。但大可不必要求政府為一家書店的存廢花心思，救了一家，要不要再多救一家？後續若再倒10家，難道也要政府出手？然而有計畫地鼓勵閱讀、振興出版卻刻不容緩，有關單位責無旁貸。

且看對岸的作法，書店原本要繳13%的稅，2014年起為了推廣閱讀，開始試辦免徵圖書批發、零售環節增值稅，原本只施行到2017年底，今年又持續施行，政府還會補貼書店資金，如此政策，使開書店的人有好處，書店數量倍增。

在鼓勵閱讀方面，大陸也將全民閱讀列入重大計畫推動，要人民從小養成閱讀的習慣，可見中國大陸在經濟強勢崛起之餘，企圖邁向文化大國的決心。

曾幾何時，台灣以中華文化復興基地自居，是文化的輸出國，近年卻不圖振作，一切泛政治化，意識形態掛帥，文化只成為裝飾品、附屬品。這下好了，大陸眼看也在拚文化，而且玩真的，台灣還剩多少優勢？

傳統書店一家一家關，連鎖書店也面臨沉重壓力，但與此同時，日本的蔦屋書店卻一連開了4家，網路書店則方興未艾，成為愛書人買書的首選。可見一家書店，可以是單純賣書、賣文具的雜貨店，也可以是訴求品牌形象、為群眾提供各類精神糧食的文創空間。若不把閱讀狹窄定義為讀紙本書，則任何提供文化交流的場域都可以是書店。

過去的重慶南路有100家書店，30年過去，只剩不到10家，取而代之的是各式商務旅店及複合式餐廳。然而只要書店還在，就有無限可能，重慶南路走9遍，同樣可以是一件風雅的美事。

書店不死。不必硬把讀書解讀為讀實體書，如果普羅大眾都失去對求知的渴望，開再多書店也是枉然。只要民眾仍有求知求善求真求美的心，各種不同形態的書店就會持續存在。

(中國時報)