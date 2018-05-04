費城與2非裔人各1美元和解

2018年05月04日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

全球最大咖啡連鎖店星巴克的費城分店，上月爆出種族歧視爭議，在全球掀起怒火，商譽掃地。星巴克與費城市府2日與2名受辱的非裔當事人和解，2人向市府各收取象徵性的1美元賠償，市府承諾撥款20萬美元設立實驗專案，贊助懷抱創業願景的當地公立高中生圓夢。星巴克除支付未透露數額的和解金，也將提供2人免費讀大學。

撥20萬美元助青年創業

費城市長肯尼坦言，這起事件讓費城陷入痛苦，「很高興能以如此具成效的方式，化解市府可能面臨的索賠，」「我期待在往後的幾個月和幾年，能看到這項努力獲致的成果。」 他表示，尼爾森和羅賓森2名當事人主動提出與市府合作，「以創造出因此事而生的正向效益。」市府也邀請他們，針對提升餐館等公共場所的平等待遇，提供建言。

星巴克同樣在2日宣布，已經與尼爾森及羅賓森達成財務和解協議，條件為不透露數字的和解金，以及「持續的聆聽和對話…以及具體行動和機會。」兩人將對該公司「長期多元化與平等的努力」提供建言，星巴克也會透過和亞歷桑納州立大學合作的線上就學計畫，協助2人完成大學學業，學費全免。

星巴克贊助2人讀完大學

這起讓星巴克企業形象掃地的種族歧視公關災難，發生在4月12日。同為23歲的非裔青年尼爾森和羅賓森，在費城一家星巴克等友人。由於朋友早說會請客，2人沒點餐飲並借用廁所，但遭店家以他們未消費為由拒絕。店經理趕他們離開未果，報警並怒控2人擅闖門市。警方不分青紅皂白上銬帶走他們，但因缺乏明確犯罪證據，尼爾森和羅賓森被拘留8小時後獲釋。

全美門市29日將受訓

至少5名警察團團圍住2名非裔青年且逮人的畫面，被店內顧客拍下後上傳網路，立刻在網上瘋傳，星巴克和警方成為眾矢之的。本身是非裔的費城警局局長羅斯竟稱警方逮捕2人的過程並無不當，更掀起排山倒海的怒火。羅斯稍後公開賠不是。

星巴克除了開除惹出事端的店經理，執行長強森飛到費城向2人道歉，該公司還宣布5月29日將關閉全美逾8千門市，以對近18萬員工進行種族包容訓練。

(中國時報)