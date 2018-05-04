為人類祈福 狂人洪啟嵩畫大佛

國際禪畫大師洪啟嵩日前公開演講，談論他繪製166公尺的世紀大佛，並為地球送出和平的人生大夢。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

「我是一個狂人，喜歡做瘋狂的事，畫很大幅的畫，是希望把台灣的藝術發揚光大，也期望透過這幅大尊佛像，為全人類祈福。」被譽為「21世紀米開朗基羅」的藝術家洪啟嵩，耗時17年繪製巨大佛像，高達50層樓，5月9日起在「大佛拈花－2018地球心靈文化節」展出。

2001年，位於阿富汗的立佛像「巴米揚大佛」被炸毀，洪啟嵩表示，在這起震驚世人的事件裡，相信大佛心中仍有對人類的慈悲與善念，令他自問自己可以做什麼？因而決心開始繪製大佛畫作，對人類和世界送出和平。

洪啟嵩表示，他花費了半年的時間縫製畫布，並分裝在15個特製貨櫃裡，順著作畫時程慢慢把畫布攤開來，「顏料也使用了約一整座游泳池的量，需要耗費很大的體力，但我不覺得辛苦，每一筆都是帶著對人類的善念和祝福而畫。」

大佛畫作的展出方式，預計以高科技懸吊工程，將重達4公噸的大佛畫布，懸吊於高雄展覽館穹頂，供民眾瞻禮仰望。

和解台灣‧和平地球推動委員會主任委員許勝雄表示，「希望透過和平地球的想法，共同為地球和平努力，將人類善良的力量重新注入台灣，化解現階段台灣充滿著對立的氛圍。」

此外，「大佛拈花－2018地球心靈文化節」，一連5天也規畫天下大同、人間幸福、地球和平、眾生覺悟、圓滿淨土五大主題，搭配光影藝術、頌缽音樂。

展覽將於5月9日至5月13日，於高雄展覽館展出，活動為每日下午1點至晚間9點。另有大佛攝影比賽，詳細可至活動官網及粉絲團查詢。

(中國時報)

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