迷了路又何妨 尹啟銘柔情寫人生

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中國時報
／台北報導

前經濟部長尹啟銘昨舉辦《流光緩緩，迷了路又何妨》新書發表會，這次寫的不是硬梆梆的經濟、產業主題，而是集結近來陸續寫下的30篇散文作品,將自己的感動、人生經驗分享給讀者。

出生台南的尹啟銘在新書發表會上透露，高中以前是個「爸寶」，從沒出過遠門，最遠是當天來回的澄清湖，直到北上讀交大才第一次出遠門，開學後太想家，火車票又貴，連看到夕陽都會想家、流淚，只好以家書來抒發思念的心情，沒想到文筆愈練愈流暢，再寫抒發心情的散文已相隔40年。

尹啟銘長期在媒體發表經濟專欄或社論，首次嘗試寫散文的他說：「不必以理說服別人，最挑戰的是以柔軟的心寫下去。」

尹啟銘擔任公職30多年，累計有4本著作，包括《台灣經濟轉捩時刻》到《捍衛ECFA：今天不做明天會後悔》等，直到去年《未央歌》在台出版50周年時，出版社對外徵文，他寫下一篇短稿獲得採用，那是他在經濟專才之外，首篇刊登在副刊上的文學作品，之後捷運上的偶遇，讓他勾起年輕時北上讀書的往事，〈父與子〉臉書發表獲得廣大迴響，讓他開啟非經濟專業性文章的寫作興趣。

尹啟銘坦言，中間經歷了半年的調整與琢磨，才將硬筆觸轉換成抒情散文，掌握要領後、撥雲見日，形成自己的寫作風格；新書內容中，有他近年造訪中國大陸的所見所聞，也有憂國事、寫鄉愁、懷歷史的心靈觸動，30篇散文集結收錄在《流光緩緩，迷了路又何妨》新書，授權時報文化出版發行。

(中國時報)

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