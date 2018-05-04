孫越努力實踐未留遺憾

孫越（右）和妻子去年2人結婚58周年紀念日時，坐在有戒菸標誌的公車站牌下拍照留念。

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中國時報
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孫越（左）和女兒孫向瑩感情深厚。（資料照片）
孫越（右）1959年與妻子尤晶瑩結婚，當時他外型十分清瘦。（翻攝自《如歌年少．孫越》）

孫越（孫叔叔）5月1日晚間病逝，享壽87歲，兒女遵照他生前遺願「不要瞻仰儀容、連骨灰罐也不能出現」，快速辦完後事，擇日才對外公布追思紀念會時間、地點。孫叔叔生前還有未完遺願？女兒孫向瑩3日說：「就我所知是沒有，他一生過得很精采，想做的事，他都努力去做、去實踐。」

孫越愛大家更愛妻子尤晶瑩，平時都暱稱她「瑩瑩」，去年10月孫媽媽摔倒，接連又跌倒好幾次，至今仍以輪椅代步，孫叔叔個性活潑好動，孫媽媽跌倒後，他比任何人都焦慮，幾乎足不出戶。孫越與尤晶瑩結褵近60年，夫妻鶼鰈情深，孫向瑩昨表示，爸爸生病後，媽媽每到病房，第一句話都是說：「孫越，你最愛的瑩瑩來了！」

84歲的孫媽媽失去摯愛，除了傷痛難過，更多的是回想過去的甜蜜點滴。孫越每晚總會牽著妻子的手，禱告完才入睡，很多時候她忘記的事，他都記得一清二楚，走到哪都常說：「瑩啊，我們那時候…。」

未來天國相遇

董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，孫叔叔在過世前1個小時，有牧師和家人不斷禱告和唱詩歌陪伴著，家人也堅信，未來在天國一定會再相遇，孫叔叔只是換個地方，一樣帶著大家做公益。然而他早年投入戒菸公益並不順遂，除了收入及時間減少使家人無法理解，也曾飽受外界的酸言酸語。

有一年孫越去花蓮參加活動，一位老榮民在機場外嗆他「自己吸菸沒關係，戒菸之後就管起大家不能吸菸啦」，孫叔叔只能頻說對不起，甚至還有老朋友覺得遭他背叛，覺得：「大家都一起吸菸，怎麼後來變聖人了呢？」

堅持做對的事

孫越投入公益30多年，前20年幾乎無法被大眾接受，已故資深藝人趙舜當年在攝影棚遇到孫叔叔，竟跑到他面前故意噴了幾口菸，後來趙舜成為戒菸義工才對孫叔叔道歉，說出自己因為氣不過才做了幼稚的事，但和藹的孫叔叔早就忘了這件事。

孫叔叔堅持做對的事，且落實在生活中，他過馬路一定走斑馬線、搭計程車一定坐前座陪司機聊天，讓他們感受長者的溫暖和關懷，也因此，外界昨在臉書幫孫叔叔成立「記住帥氣的孫叔」社團永遠緬懷他。

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(中國時報)

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