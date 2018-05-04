孫越幽默甄珍樂享沙子便當

2018年05月04日 04:11 中國時報 許雅淳 、 林淑娟 、 潘鈺楨 報導

孫越（左起）、陳莎莉、甄珍曾合作拍攝電影《落鷹峽》。（翻攝照片）

孫越（左）出席鄧志鴻（右）的婚禮擔任證婚人。（資料照片）

「孫叔叔」孫越1日辭世，令人難過又不捨！甄珍與他好交情超過40年，早年合作過《老爺酒店》、《落鷹峽》等多部電影，她說：「我們一起在高雄的月世界拍《落鷹峽》，便當從台南送來一路上都是沙子，中午吃便當都摻沙子，我想『這怎麼吃呀』，但他接話：『你就把它當沙子口味便當！不然不吃得挨餓』。」現場大家聽完都在笑，笑完都把沙子便當吃下肚，可見孫越的樂觀與敬業。

甄珍近年返台都與孫越聯絡，近期因手機壞掉而失聯3、4個月，她說，他總是喊她「小珍珍」，兩人有空會約吃飯，十分不捨老友先走一步，但人生的旅程終就會面臨到那天，她祝福孫越一路好走，之後若有紀念儀式，也會返台送他最後一程。

丁強感慨朋友少1個

81歲資深演員丁強和孫越當年都是「陸光話劇隊」成員，孫越過世消息令他無限遺憾，近年乾德門、李敖相繼離開，他感慨朋友愈來愈少，回憶當年話劇隊成員于恆、魯直、董今狐、高振鵬等人吃、住、睡都在一起，「大家都是窮小子，但在一起不分彼此。」

在話劇隊時一間宿舍6人，丁強正好與孫越同宿，晚上常相約看京劇、籃球賽；後來他跟孫越分別朝電視、電影發展，但感情未散常互相幫忙，「那時候大家一起光棍，對演戲很執著。」他記得正是孫越把他引介到光啟社，他也幫孫越牽線電影機會，「那個年代沒有競爭，就是希望大家都好。」

方文琳憶他幫牽紅線

方文琳與孫越緣起於30多年前一起去金門勞軍，孫越當時曾想幫她牽線做媒給一個軍官，後來在她離婚時，又主動打電話關心她，隔天更約她去家裡讓她傾吐所有，並握著她的雙手禱告，「當時的自己真是哭到無法自拔。」方文琳說，孫叔叔是她一直感恩且永遠存在於心的長輩，哀傷地說：「孫叔，謝謝您，一路好走。」

擅長模仿的68歲藝人鄧志鴻與孫越擁數十年友誼，他與老婆還未結婚時曾分開3年，最後2人因緣分重聚，孫越得知他們復合後，對他說：「就是這個女生了！」並鼓勵他去求婚，而在婚禮當天，孫像是女方的爸爸般，牽著她走紅毯，鄧志鴻表示孫越不僅是他的心靈導師，也是大媒人。

瓊瑤致哀:不再痛了

鄧志鴻得知孫越過世，直流眼淚，透露2月曾在LINE上邀請孫越看他從藝40周年的演出，孫當下爽快的答應，「本來寫一首歌要當面唱給他…現在我只有好好活著，有機會就好好演，別讓他失望。」鄧志鴻9月13日將在台北中山堂舉行「腹語大師鄧志鴻演藝生涯40周年紀念SHOW」。

孫越1973年曾演過瓊瑤的電影《窗外》，瓊瑤3日在臉書悼念老友：「難忘你的《搭錯車》，難忘你的《說故事》，難忘你做了多少公益活動。你走了，最近，劉姊（劉立立）也走了！將來，我也會雪花飄落，或者還能在某個空間裡，大家重聚。」她說唯一慶幸的是「你不會再痛了！不需要插管了」，她也會永遠懷念他。

(中國時報)