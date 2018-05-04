老蕭進觀護所2年 從打鼓走回正軌

蕭敬騰經過10年磨練，已從省話一哥蛻變成霸氣十足的金曲歌王。（《VOGUE》雜誌提供）

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中國時報
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金曲歌王蕭敬騰將在小巨蛋開唱，出道10年的他，年少時曾進觀護所兩年，近日接受雜誌專訪，談起這件事表示，那兩年是他人生非常重要的時光，當時輔導員得知他會打鼓，請他周末教鼓，他從中得到成就感，生活慢慢步回正軌，甚至是當年國中班上唯一升高中的人。

他剛出道時被封「省話一哥」，自認私下活潑，談話尺度大，只是當時在陌生環境怕說錯話，乾脆封閉自己。他從小愛音樂，國中後媽媽把他和哥哥送到家附近的樂器行和老闆學習，但學了兩個月後，媽媽負擔不了學費，再加上他跟老闆吵架，就此停止學習，他說：「老闆對我很好，他所有的資源我都可以用，包括金錢，甚至把對他非常重要的吉他送給我。人跟人之間真的是互相的，還是要很多的付出，而且是真心真情的付出。」

他最在乎的人是媽媽，小時候每晚總會抱著她睡，只要媽媽哭，他也跟著哭，有一次媽媽謊稱得了癌症，兄弟姊妹全都認為媽媽在開玩笑，唯獨他難過大哭，自此之後才明白他對家人的愛有多深。

構思教育大計

蕭敬騰2016年組獅子合唱團，一圓樂團夢，他說：「為了獅子，我可以把蕭敬騰賣了！」現在他的夢想是「教育」，為此已構思長達4、5年，他想過不少計畫，像是過去曾提過要建立收容貓狗的園區，但他也說，所有社會教育都是長期的，必須花很多時間精力，「但現在不做，也終究要做。」

(中國時報)

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