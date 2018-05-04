張學友站台張家輝互虧大哥

2018年05月04日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

張家輝自編自導自演的電影《低壓槽》日前在香港首映，除了主演張可頤、苗僑偉、元華、張繼聰，以及張家輝的好友陳慧琳、王晶、劉偉強導演等人到場，與張家輝「兄弟臉」的張學友也百忙中抽空現身，送上大驚喜。

張家輝沒想到張學友真的會來：「他（張學友）最近一直巡演，每天都飛來飛去，這兩天通電話聽說他回來香港，所以邀他參加。」兩人不僅有兄弟臉，也有深厚私交，張家輝曾邀請張學友在他執導的《陀地驅魔人》客串，所以張學友被問到，是否有看過《低壓槽》預告片時說：「看過了，覺得家輝有進步，鏡頭、意識形態都有自己的風格，比起《陀地》成熟好多，打鬥場面非常特別。」

張家輝不放棄導演

首映會上兩人鬥嘴鬥不停，先是問到日後還有沒有機會合作？張家輝假捧張學友：「他哪有空啊？巡迴巡得好像巡邏，要巡好幾年吧。」張學友立刻反擊：「我只巡迴到明年1月而已，你也不會這麼快開拍新片吧？」張家輝近年多部作品自導自演，雖沒忘記演員身分，還是認為如果看到好劇本，仍不會放棄執導演筒。張學友忍不住虧張家輝「當了導演說話不一樣」：「他以前很像我這樣，說話沒什麼重點的，但現在有自己的風格，很正經，搞得我都有點害怕，想叫你一聲大哥！」張家輝趕快示弱：「別嚇小弟我啊！」電影今（4日）在台上映。

(中國時報)