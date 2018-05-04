邱沁宜談《單身》陳斐娟幫腔

2018年05月04日 04:11 中國時報 （林彥君）

陳斐娟主持東風衛視的《大尋寶家》，找專家上節目分享蒐藏品。

邱沁宜主持東風衛視談話節目《單身行不行》，她認為不論感情狀態是單身、類單身或婚姻中的人，都要充實內涵，她在節目中規畫理財、生活、兩性、消費及娛樂主題，邀請作家、部落客、媒體人及評論家，提供多元的生活資訊，「單身的人要設法強化自我的能力，讓自己有自主權。」

她表示台灣已經有440萬適婚人口單身，大陸更有2億的單身人口，她鼓勵單身者充實內涵，「就算是被迫單身的魯蛇，也要有屌絲的逆襲。」她過去談過長達7、8年的戀愛，如今單身，「我喜歡孤單，才有機會和自己對話。」

《單身行不行》第1集請來陳斐娟（阿娟）擔任嘉賓，阿娟分享自己婚後從女強人變小女人，「即使是個性獨立的人，終究要有個伴」，她現場演唱莫文蔚的〈愛情〉，但因自我要求很高，忍不住喊卡：「可不可以重來？」

而陳斐娟跨界主持東風衛視新節目《大尋寶家》，共有「超強大評審團」、「真的假不了」、「超級尋寶任務」3個單元，將邀請秦嗣林、曾肅良等專家鑑定寶物。阿娟私下個性外向，將以活潑的方式，帶觀眾到專家處所參觀蒐藏品。《單身行不行》、《大尋寶家》將於7日首播。

(中國時報)