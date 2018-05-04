中華技術學院步道 跨時空之旅

原沙岩步道老舊，經更新鋪設的花崗岩石階，與舊步道相映成趣。

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中國時報
報導蔡淑微
中華技術學院步道 跨時空之旅。
福德宮一旁的中國風涼亭，為來訪民眾提供休憩之處。

從踏入石階步道的那一刻起，耳邊便不斷傳來潺潺溪水聲，兩旁林木蓊鬱，綠意盎然，讓人身心頓感舒暢。步道的前半段間或出現田園農家點綴，後半段則不時可遠眺山巒景致，如此宜人的寧靜氛圍，就藏在南港區的中華技術學院步道裡。

中華技術學院步道位於南港山東南側，登山口在中華科技大學旁，此區也是國內重要的含煤地層，過去在採礦興盛時期所鋪設的舊步道，和新步道以平行姿態一路陪伴著造訪此地的民眾，為新舊時空的轉換提供見證；而過去採礦遺留下來的礦坑口，不只讓步道更具歷史人文意義，也成為其專屬的獨特景觀之一。

壺穴景觀難得一見

中華技術學院步道因地形關係，山麓谷地水氣聚集，林木生長茂密，蕨類也相當豐富，伴隨在步道旁的小溪水流雖然細小，但卻形成了難得一見的壺穴景觀，為攀爬步道增添了驚奇與樂趣。步道沿途共有兩座福德宮，一座位於步道約1公里處，旁邊的古典涼亭是最佳識別，另一座則位於步道終點，可銜接南港山系的其他步道，若猶有餘力，不妨繼續挑戰哦！

中華技術學院步道怎麼去

搭乘205、620、270、藍25、小12路線公車，至「中華科技大學站」。

(中國時報)

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