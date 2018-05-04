太陽公主號 熊熊出沒注意

2018年05月04日 04:11 中國時報 劉育良 報導

Camp Discovery探索營提供不同年齡層的孩子，在玩樂中學習知識。（公主遊輪提供）

親子樂遊，是太陽公主號今夏的活動主題和精神。（公主遊輪提供）

公主遊輪「太陽公主號」打造「海上親子樂遊」園地，今（4日）起3天在台北市信義威秀中庭徒步區登場，重現海上經典設施，讓民眾體會「陸上行舟」的另類感受，為7月即將來台的航季暖身。

公主遊輪是全球最大嘉年華遊輪集團旗下亞洲第一遊輪品牌，在暑假到來、基隆開航前大開親子樂遊主題形象，包括受歡迎的「史丹利熊」首度現身，和民眾近距離互動；沖繩吉祥物「花笠小真」也將露臉，一同賣萌，宣告該船從基隆出發，前往沖繩、宮古島、奄美大島等地的航程。兩大吉祥物開場後，周六、日還有東森幼幼台的哥哥姊姊為太陽公主號帶來親子表演，象徵親子同遊的快樂氛圍。

擁Discovery探索營

表演熱鬧活潑，周末到「海上親子樂遊」參加體驗，並加入公主遊輪粉絲團和電子報會員，完成步驟即有機會抽獎。現場也玩太陽公主九宮格大考驗，全數過關就能獲得來自紐西蘭的紐芝蘭樂活冰淇淋，消暑良方。

太陽公主遊輪7月開航，船艙設備也都有讓人舒服和驚豔的感受。翻新的床墊，營造最舒適的觸感，安穩助眠。也將和Discovery合作推出Camp Discovery探索營，提供孩童不同的分齡主題空間，包括3到12歲兒童專屬的育樂中心，以及13到17歲青少年專屬的海灘小屋，讓孩子從玩樂中探詢不同的樂趣。

此外，公主遊輪也將和TLC旅遊生活頻道節目《帥哥主廚到你家》名廚柯提斯史東打造的SHARE餐廳，可透過現場展示牆播放的影片，一探他和遊輪合作特色餐廳的理念。更多訊息可洽公主遊輪官網。

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2018太陽公主號台灣基隆出發航程

1. 沖繩、石垣島自主遊4天，7月15日首航到9月23日，共11航班

2. 沖繩、奄美大島、宮古島自主遊5天，7月11日首航到9月26日，共11航班

3. 石垣島、沖繩、宮古島自主遊5天，出發日8月15日

(中國時報)