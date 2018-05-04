挑婚戒、母親節禮 首選5月

卡地亞Reflection系列鑽飾深受年輕世代喜愛。（Cartier提供）

友善列印
中國時報
報導
伯爵珠寶的經典玫瑰系列戒指，彰顯單顆美鑽，11萬3000元。Piaget提供）
Tiffany的入門珠寶T系列手鐲，K金款4萬5500元起。（Tiffany提供）
梵克雅寶在母親節主打Frivole花朵指間戒。（Van Cleef & Arpels提供）
卡地亞Reflection系列鑽戒，以多種切割鑽石混搭，風格前衛，165萬元。（Carter提供）
點睛品星形耳扣和配飾組合，6500元起。（點睛品提供）
周大福完美婚嫁系列「絲帶蒂結」黃金戒指。（周大福提供）

為迎接即將到來的6月結婚旺季，以及母親節贈禮的珠寶市場，各大珠寶品牌主打頂級鑽飾和婚戒，加上百貨公司在母親節檔期推出滿千送百、滿額送的優惠，此時是選購婚戒和母親節禮物的最好時機。

卡地亞主打鑽飾

卡地亞在母親節檔期主打鑽飾，經典不敗的Destinee單顆枕型鑽戒以碎鑽包鑲主鑽的方式放大鑽石，向來廣受歡迎，而風格前衛的Reflection系列鑽戒和鑽石手鍊，則以多種切割鑽石的拼貼混搭鑲嵌，深受年輕世代的喜愛。

強調精緻鑲工的梵克雅寶在母親節主打Frivole花朵風金飾系列，以K金鑲鑽打造唯美花朵，是品牌最入門的鑽飾作品。深受小資女喜愛的Tiffany也在母親節主打價格親民的Tiffany T系列珠寶，K金手鐲不到5萬元。伯爵（Piaget）最經典的玫瑰Rose系列，本季主打以層層花瓣堆疊的玫瑰花金飾，包括戒指、鍊墜等，另有鑲單鑽和滿鑽等多種款式，獻給心愛的女人。

周大福黃金工資8折

傳統金飾品牌設計風格愈來愈年輕，點睛品昨日邀請曾之喬出席誠品信義店「我的時尚態度」快閃店，並結合漫畫人物Cassie詮釋充滿年輕都會時尚的金飾作品。周大福即起推出黃金工資8折、珠寶商品回饋5％至20％、滿額禮等優惠，此時挑選結婚金飾和母親節禮物正是時候。

(中國時報)

劉詩詩街拍 率性優雅 48件珠寶破5億元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。