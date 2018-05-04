入神打電動 王陽明元神閃退記者會

三星全新QLED 量子電視，共有Q9F（見圖）、Q8C及Q7F 3大系列，從55吋到88吋的大尺寸都有，6萬9900元至79萬9900元。（三星提供）

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中國時報
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LG今年將推出10款支援AI功能的OLED TV，包含 W8、G8、E8、C8（見圖）與B8等型號，台灣上市日期及價錢未定。（LG提供）
王陽明出席三星電子全新旗艦QLED量子電視發表會，分享平常回家都會與太太蔡詩芸一起在沙發看電視，享受放鬆的時光。（三星提供）

寵妻達人王陽明昨（3日）出席三星全新旗艦QLED量子電視發表會，常曬恩愛的他不例外，由主持人張兆志代班愛妻蔡詩芸，演出在家看電視的日常，並以全新的QLED量子電視打起電動，讓張兆志笑說：「如果不阻止你，我想全場記者朋友都要等你打半小時了！」

三星全新QLED量子電視全面再升級，榮獲國際VDE專業認證，超高動態範圍2000nits及HDR10+動態捕捉科技，強化亮度與層次表現，還有革命性金屬量子點材質，保證10年不烙印，加上獨創的「變色龍模式」，讓電視在不使用的狀況下，可化身為家中的裝飾物，對於講究設計感的王陽明夫婦，三星此次的新商品相當得其心，更直呼母親節買一台給媽媽，一台給愛妻。

LG近日也公布了2018的電視產品陣容，包含一系列新款的OLED與SUPER UHD TV機型，搭載獨家的ThinQ人工智慧AI技術以及α（Alpha）處理器，而品牌擅長的OLED TV今年將有10款支援AI功能的新機，同樣主打大尺寸的55吋至77吋，另外還有9款49吋至75吋，搭載AI功能的SUPER UHD電視。

(中國時報)

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