百貨餐飲名店 母親節訂位爆滿

2018年05月04日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

美型家電和旅行包款是母親節夯禮。伊林娛樂模特兒馮詩涵（右起）持新光三越獨家的SMEG二片式烤麵包機+電熱水壺+三明治烤夾，原價2萬850元、特價1萬8050元，會員獨享價扣會員點數10點+1萬5800元；藝人凱薩琳拿MAISON PROMAX COSETTE後背包5900元。（新光三越提供）

微風信義「犇鐵板燒」母愛繁星級套餐，2480元＋10％。（微風提供）

SOGO敦化館「維多麗亞酒店N°168頂級牛排館」美國神戶肋眼牛排雙人套餐，午餐6200元＋10％、晚餐6950元＋10％，活動期間點任雙人套餐送市價220元的甜點禮盒。（SOGO提供）

新光三越信義新天地A9「福里安花神」期間限定的花神寵愛媽咪食尚套餐，1980元。（新光三越提供）

百貨母親節聚餐商機大爆炸，名店異國料理和CP值高的自助餐熱門時段都額滿，新光三越平均訂位超過7成、遠東SOGO台北店平均9成滿，微風自助餐一位難求，微風南京名人會美食百匯自助餐廳千元有找，假日都滿；微風信義饗饗母親節席次2個月前已被訂光。

圓桌餐廳最熱門

微風信義犇鐵板燒、台北47名人宴、丸本陣等餐廳因有母親節優惠，4人同行包含1名女性刷微風聯名卡享7折，全數爆滿；微風廣場上海茶樓、香茅廚、ROSMARINO，與微風松高饗泰多、TexasRoadhouse、Amaroni’s皆7成滿。

SOGO可一家團圓的圓桌餐廳最熱門，忠孝館三合院、漢來蔬食和NARA THAI人氣最高；敦化館漢來海港這兩周午餐時段被預訂一空，晚餐剩少數名額，可見搶手程度。

新光三越全台網羅台、美、日、韓等超過250家餐廳，首創的「美食訂候位服務https://rsv.skm.com.tw/」滑手機可搞定訂位、查詢候位，米其林加持的名人坊、夜上海，獨家的福里安花神咖啡等都很熱門。上月26日母親節活動開跑至今餐飲成長8.6％，下周末可望達高點；6月30日前持新光三越台新銀行聯名卡消費加碼2%回饋。

斜槓媽媽 帶動潮流話題

今年母親節新光三越買氣佳，首波「初夏購物節」有5天連假助攻，全台業績超越58億元，較去年增7％；昨因應「斜槓青年」人氣議題，延伸發表《斜槓媽媽》微影片，找3位身兼多職的媽媽唱嘻哈，傳達「用妳喜歡的樣子 當個媽媽」的概念，帶動潮流話題。同時公布「媽媽的心願清單」10大夢幻禮品為保養品、脣膏、紓壓課程、時尚包款、運動配件、3C商品、旅行用品、美型家電、母親節吃大餐、陪伴媽媽，聚焦夯品持續催buy。

另，貴賓卡 x 指定銀行卡友獨享的「最愛媽咪時尚卡友禮」，4、5日刷3萬5000元限量送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤，11、12日刷2000元＋扣會員點數10點送OTOTO大眼怪濾水碗等；貴賓卡友10至13日在台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店，11日至13日在台北南西店消費女鞋/女包/珠寶/飾品/家庭用品單櫃滿5000送300；預估全台目標業績45億元，較去年增1％。

未成年請勿飲酒

(中國時報)