2018年05月04日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

2.遠百獨家「香格里拉台北遠東大飯店」純白馨意8吋，920元。（遠百提供）

3.新光三越超市首賣「心之和」榛果巧克力乳酪蛋糕6吋，850元。（新光三越提供）

4.微風超市母親節限定，新鮮櫻桃果醬起司蛋糕6吋，880元。（微風提供）

母親節蛋糕本周起是訂購高峰，百貨以特殊食材、精緻造型的獨家或首賣款，與其他通路區隔。髒髒包帶動巧克力烘焙熱潮，新光三越超市首賣的「心之和」榛果巧克力乳酪蛋糕搭上話題買氣最高，與「麥田法式甜點」美妍C檸檬塔、「振頤軒」紫芋重乳酪起司蛋糕，皆為討喜的6吋款，6日前可預購。

遠東SOGO台北店則發現，多數人採購與媽媽聚餐食材時，會趁機買母親節蛋糕，讓今年詢問度較去年增1成；也因已婚主顧分2周幫媽媽和婆婆過節，預計這周和下周周末是銷售高峰。

1日進駐SOGO忠孝館的「EREST艾斯特烘焙」單日業績近2萬元，搶下B2蛋糕區當日樓冠，技術總監楊嘉明2015年獲甜點界奧林匹克之稱的德國「IBA世界甜點大賽」冠軍，主打中西合璧的「黃金之冠」蛋糕，有巧克力鏡面、開心果紅茶慕斯、芒果庫利、芝麻慕斯，開心果達克瓦茲、芝麻巧克力脆片、芝麻達克瓦茲7層餡料；復興館人氣款「PINEDE」粉愛6吋蛋糕與「珠寶盒法式點心坊」5吋魔法森林蛋糕，有84折起優惠。

微風觀察近年小家庭比率增加、健康意識提升，力推精緻的4、6吋蛋糕，微風廣場、微風南京都有的MAISON KAYSER PARIS首賣草莓起司蛋糕、微風南京的Chateraise莎得徠茲首發果漾心意心型裝飾蛋糕，微風超市也首次有母親節限定的新鮮櫻桃果醬起司蛋糕，3款新品大小適中，皆屬女性偏好的清爽莓果酸甜口味。

遠百總經理徐雪芳領軍試吃、選品的《母親節、端午節禮品首選》專刊，6月18日前蛋糕和粽子同步預購，期間2件以上享95折；刷遠東快樂信用卡單筆滿888元加贈HAPPY GO點數50點，各店點數送完為止。50款蛋糕中，獨家的香格里拉台北遠東大飯店的「純白馨意」選用斯里蘭卡頂級茶品牌滋達Zesta；香格里拉台南遠東大飯店「媽媽泡的茶」加入法國優質白乳酪，嚴選用料、賣相吸睛。

(中國時報)