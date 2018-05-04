從外國人的眼 重新認識台灣

2018年05月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

來台傳教的馬偕是加拿大基督教長老教會牧師，在傳教、醫療與教育上對於台灣有很大貢獻。（本報資料照）

馬偕銅像位於淡水老街中段，是遊客喜歡合照的地方。（本報資料照）

高雄英國領事館通往官邸的山道間，史溫侯塑像重現當年他深入台灣山林的景像。（本報資料照）

1871年來台的傳教士馬偕，帶來拔牙、治療瘧疾的白藥水等西方醫療技術，以醫者的形象根植台灣；然而在醫生的身分之外，馬偕其實也是名博物學家。他的回憶錄發揮西方科學式的查證精神，除了記載山川景色和動植物，也對漢人文化如看布袋戲、野台戲及原住民文化等有所著墨。

盧世祥寫恩人群像

在馬偕之外，博物學家史溫侯、史蒂瑞等人，也都各自留下了專書，記錄19世紀的台灣。作家盧世祥透過19世紀在台灣的外國傳教士、博物學家所留下的紀錄，回頭探索台灣與西方文明接觸時的早期樣貌，寫成《台灣的恩人群像錄》一書。

盧世祥表示，自己生長在台灣，卻因為過去的教育多著重中國史地，對於台灣的樣貌反而很陌生，因此想透過寫書，從西方人的眼中認識台灣，也讓更多人認識這塊土地的歷史，「透過閱讀這些西方傳教士撰寫的台灣紀錄，讓我更明白自己從哪裡來。」

科學視角確實記錄

盧世祥解釋，相較於西方人用科學的視角來記錄台灣，19世紀時的清朝官員，普遍還沒受過科學訓練，對於台灣的自然觀察很粗淺，甚至以訛傳訛，「像是台灣藍鵲，俗稱『長尾山娘』，1717年在《彰化縣志》首次提到時，卻誤寫成『長尾三娘』。」

馬偕來台灣之後，對於別人告訴他的傳聞，多親自訪查求證。例如當時有人告訴馬偕，認為台灣最早的原住民是黑人，後來被南島語族趕到深山裡，他在走訪北部、中部山區十幾個部落後，做出「原住民不是黑人」的結論。

留下外國人的故事

馬偕記錄台灣的各種動植物，像是容易被誤認為番茄的紅柿、台灣原生的「鳥梨」（野蘋果）等等。他也深刻寫下對於台灣漢人、原住民文化異同的觀察，像是「生番獵人頭」的習俗，他便在觀察後推論這項習俗是源自對敵人的仇恨，特別是因為被漢人欺壓，對漢人的仇恨最深，漢人首級也就成為最高戰利品。

盧世祥書中記錄包含牧師、傳教士、醫生、博物學家等32位為台灣付出的外國人的故事，「他們很多都是人格高尚的人，為台灣付出，卻不求回報。我從事新聞工作40年，希望能盡一個記錄者的本分，把這些人的事蹟傳下去。」

(中國時報)