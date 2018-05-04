2018年05月04日 04:10 中國時報 本報訊

杯緣子前幾天看到新聞說，位於加勒比海的邦交國多明尼加和我們斷交，77年邦誼付諸流水，而且台灣才剛送了悍馬車和直升機給對方，讓許多人大嘆是真心換絕情，外交處境堪慮。不過杯緣子覺得，比起拿錢卻對台灣沒有感情的邦交國，那些來台多年，深入在地奉獻卻不求回報的外國人，這樣實質的民間外交或許更值得我們珍惜。

幸好近年書市還是持續不斷出版新書，為這些愛台灣的外國人留下紀錄，從19世紀行醫的傳教士馬偕、蘭大衛，到投入英語教學的彭蒙惠、丁松筠神父，都是代表。像是《台灣的恩人群像錄》就寫到台灣最早為盲人學生辦學的牧師甘為霖，從清朝末年就設立「訓瞽堂」，日本時代也建議政府成立盲人學校，成為現在台南啟聰學校的前身。

同樣在19世紀末，還有牧師巴克禮，在1885年創辦台灣的第一家報紙《台灣府城教會報》，至今還是每周發行。被視為台灣植物學界恩人的法國神父佛里，1903年和1913年兩度來台採集植物標本，後來在台北病逝，如今台大植物標本館還保有他部分的標本收藏。

時間拉近一點，攝影家范毅舜的《海岸山脈的瑞士人》寫到50年代在東部傳道，建立教堂、醫院、學校等設施的天主教白冷會士。1970年代還有美國生物學家謝孝同研究台灣鳥類，協助建立國家公園制度，以及關注台灣聾人的美國語言學家史文漢，是首位以分類法系統性研究台灣手語的研究者，成為目前所有後續研究的基礎，更和手語翻譯員丁立芬合著了台灣最早的手語教學書《手能生橋》。

事實上，就算並非長住台灣，對台灣友好的外國人也還是很多。日本繪本作家小林豊就數度以台灣為主題創作，日本散文作家新井一二三用中文寫作，連採訪都不需要翻譯直接講中文，在台灣出版27本書，對台灣讀者有特別深的感情。日前來台辦座談會的烏克蘭作家安德烈．克考夫，更是從1992年就想來台灣，因為簽證問題過了26年才圓夢。

看了這麼多例子，杯緣子覺得我們也不用太沮喪，與其打政治口水仗，台灣豐富的自然生態和人文社會環境，自然會吸引真心喜愛這塊土地的人。

(中國時報)