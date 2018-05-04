2018年05月04日 04:10 中國時報 本報訊

謝謝妳，成為我的媽媽■作者／具鏡善■譯者／馮筱芹■出版社／春光出版（春光出版提供）

東京人■作者／川端康成■譯者／鄭民欽■出版社／麥田文化（麥田出版提供）

吉利狗與怪怪貓■作者／敖幼祥■出版社／時報出版

最喜歡動物的敖幼祥，在漫畫家生涯裡，總有貓狗相伴──小學一年級抱回家裡的土狗「吉利」，沒想到竟成為成名作《超級狗皮皮》的原型；女兒拾回的小浪貓，可愛也怪怪；工作室最大牌的黑貓墨汁，每天不事生產卻人見人愛。這些喵星在漫畫家生活中，扮演著令人又愛又恨的恐怖分子！

本書揭露漫畫國寶敖幼祥半生的漫畫足跡──第一部漫畫創作，其實是小時候用作業本畫的《我的老師是女鬼》（可惜已被女主角殲滅……）；年輕時代當動畫代工的辛酸過往（比現行勞基法更血汗！）還有，傳統漫畫家在面臨數位化衝擊下，首次接觸電腦創作的煎熬與無助（到底是人操控電腦還是電腦操控人？），最後，更披露敖幼祥遠離台北，十幾年來隱居在花蓮的真實原因。

敖幼祥說：「畫一張是一張。」漫畫就像他的癮一般，四十年來不離不棄。外面的世界時晴時雨，但只要拿起畫筆就是單純的快樂！

■謝謝妳，成為我的媽媽

■作者／具鏡善

■譯者／馮筱芹

■出版社／春光出版

本書作者具鏡善從兩歲之後便聽不見聲音，因為聽不到也沒辦法好好說話，因此圖畫成了一種語言，是她和外界溝通的橋梁，她努力成為一名插畫家，創造了受到很多人喜愛的Benny兔，但當她好不容易在業界闖出點名聲時，卻收到一個晴天霹靂的消息：她被判定得了名叫「網膜色素變性症」，將一點點慢慢失去視力，最終將導致失明的病……

本書作者透過溫馨的圖文記載了在面對這一切困難與打擊時，她憤怒、恐懼、難過，卻還能以樂觀的微笑面對困境，是因為她有一位溫柔又堅強的媽媽，無怨無悔的陪伴、努力地打起精神支持。

《謝謝妳，成為我的媽媽》圖文風格清新溫暖，短詩般的文筆清淡而不灑狗血，細膩刻畫內心情緒。圖文搭配下，能不知不覺打中讀者的淚腺，能讓人在心中低回久久。

■東京人

■作者／川端康成

■譯者／鄭民欽

■出版社／麥田文化

住在一個屋簷下，不具法律效力的家庭關係，卻有比血緣更深的牽引。

敬子失去丈夫後，獨自扶養一對兒女清與朝子；俊三與妻子分居，帶著小女兒弓子住進敬子家。兩個破碎的家庭互相結合，卻彼此藏有祕密──清對弓子的執著與戀慕、敬子與弓子超越親生母女的親愛之情、冷眼看著一切的朝子與始終沉默的俊三。

那一天，俊三離家後就沒有再回來了。敬子在最脆弱之時，結識了年輕醫生昭男，兩人關係日漸親密。然而，懷抱祕密戀情的敬子同時發現，弓子似乎也愛慕著昭男……俊三的出走，讓長久以來藏於表面下的孤獨與欲望漸漸翻騰而出，經歷破碎的家庭再次變得不完整……

體現日本文學極致之美、諾貝爾文學獎得主川端康成畢生最長篇巨作台灣首次出版。細膩文字書寫太平盛世中的愛與孤獨，在靜謐幽閉如雪國的東京之中，每個人就像明滅閃爍、呼喊寂寞的一瞬燈光。

(中國時報)