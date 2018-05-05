曾文水庫 乾涸見底！蓄水率跌破6％ 創10年新低

2018年05月05日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

南部水情一向看天吃飯，水庫往往雨季來臨前一渴數月，又因淤積嚴重，一場豪雨就餵飽，豐枯兩極化現象嚴重。台南去年9月迄今，降雨量僅歷年平均值5成，苦無春雨進帳，全台最大的曾文水庫蓄水率，至昨天僅剩5.73％，創10年來新低，南化水庫也僅剩近3成，缺水結果造成玉井、南化芒果減產3至5成；嘉南農田水利會4日舉行祈雨儀式，期盼天公伯天降甘霖。

等嘸春雨 芒果將減產5成

久旱不雨，台南各水庫「乾」著急，不僅水庫乾涸面貌駭人，果樹更因乾旱難逃歉收命運，將邁入產季的玉井、南化芒果目前結果率不佳，農民估計將減產3至5成。龍崎區農會指出，往年此時盛產的竹筍也因缺水導致生長遲滯，客戶催貨、筍子卻生不出來，估計今年綠竹筍不僅產季延後，產量也將減少2、3成。

南化水庫慘 只能撐2個月

截至4日為止，主要供應北台南用水的曾文水庫蓄水率僅剩5.73％、蓄水量2602萬公噸，與曾文連通的烏山頭水庫蓄水率46.81％、蓄水量3768萬公噸；負責供應台南市區民生用水的南化水庫更慘，蓄水率不到3成，估計若再不下雨，只能撐2個月。

嘉南農田水利會昨在曾文水庫東口舉行「圳頭祭」祈雨儀式。會長楊明風說，曾文水庫從東口放水，經3公里引水隧道經西口（小瑞士）到烏山頭水庫進水口，該儀式是從日據時期延續至今傳統，祈求老天爺早降甘霖。

預先做調度 盼節約用水

面對水情嚴峻，南區水資源局局長黃世偉坦言「壓力很大」，氣象局預測8、9日有鋒面通過，期待屆時降雨，讓曾文水庫保持5％有效蓄水率，之後就不再放水進烏山頭水庫，以確保支應5、6月民生用水。

南水局副局長簡振源說，極端氣候使降雨型態改變，大雨、大旱幾成常態，外界關注缺水議題是好事，盼喚起全民節約用水意識。但他強調，觀察台南水情，需同時檢視相連通的曾文和烏山頭2座水庫蓄水量，目前僅史上排名倒數第11，並非曾文水庫營運44年來最嚴重水荒。

簡振源說，南部水情旱澇分明，已知雨水偏少，只能預先做好調度用水準備，將傷害降至最低，一期稻灌溉用水已採「供8停8」方式供灌，5月底前可望如期供灌完成，確保稻作生長無虞，另靠妥善調度，讓民生用水仍能預留1個月以上，順利撐到梅雨期。

(中國時報)