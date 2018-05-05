台大反拔管 點燃新五四運動

2018年05月05日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

這一天，你我都是台大人！台大師生昨發起「新五四運動」，抗議教部粗暴「拔管」，現場數千人將傅鐘廣場圍得水洩不通。多位師生上台表示，不只為台大、也不只為高教，是要為台灣民主站出來。台大前校長李嗣涔沉痛表示，「沒想到過了100年還要過五四運動，因我們現在的政府比民初的軍閥政府更可惡！」

「新五四運動」昨下午4點開始，但才2點多，已有不少民眾集結，有相當多是退休或現任教師。駱女士帶著小五、小三和3歲的3個女兒前來，表示參加是為孩子未來成長環境，校園不該有政治力介入，「父母會做錯事，也會向小孩道歉，教育部做錯事怎能不道歉？」教育部長應做模範，否則上樑不正下樑歪。

民主崩壞 學生嗆下周罷課

下午4點21分，傅鐘響起21響後，主辦單位先宣讀「新五四宣言」陳情書，並轉呈台大代理校長郭大維。台大自主聯盟學生林汶郁說，4月27日那天她哭了很久，打娘胎出來從沒想過，一個過去推動民主法治的政黨，竟崩壞到這種地步，查了3個月沒證據，罔顧「無罪推定」原則，竟說「現在抓不到，以後可能抓得到」。今天是台大，明天可能是任何學校，為了全台民主，我們都要勇敢站出來。

台大前校長李嗣涔表示，今天心情沉重，「沒想到過了100年我們還要過五四運動，因現在政府比民初軍閥政府更可惡！」教育部繞一大圈又回到獨董爭議，用這理由拔管，簡直無法無天！希望校務會議支持遴委會，走法律途徑且不重啟遴選，並呼籲全國民眾為了自由民主綁上黃絲帶。

黃絲帶運動發起人之一台大中文系二年級學生蕭智鈞說，教育部如再不出來面對、台大教授如再不硬起來，下周就發動罷課。教部拔管沒正當性，政府官員有種站出來辯論，「我不信有人講得過我」，教授把他當掉、讓他退學都沒關係，考10年也要考回台大，「但民主法治不能在這止步」。

台大發布聲明指出，學校教師兼獨董須循校內程序辦理，由於完備程序前需作業期，因此校方同意溯自獨董聘期起始日生效屬通例，教師得於「經核准之兼職期間」至營利事業兼職，依台大通例，管中閔並非違法兼職。

管中閔太太低調現身支持

在挺管聲浪震撼校園之際，另一群立場相左學生，昨凌晨在繫滿黃絲帶的傅鐘前，掛上「拒絕違法管爺，遴選會不代表我」等黃色布條與看板，表達「反管訴求」，並在傅鐘綁上象徵哀悼的紙蓮花。此外，昨晚台大校門口舉辦晚會時，穿著「Ｉ AM FINE」T恤的管中閔太太也低調現身，與多位好友站人群最後面，點燈支持大學自治校園民主。

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(中國時報)